Shah Rukh Khan: शाहरुख खान इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वह बनी है उनकी एक तस्वीर जिसमें वह मशहूर स्टार जैकी चैन और ज्यां क्लॉड वैनडैम के साथ नजर आ रहे हैं। तीन महान एक्टर्स को एक फ्रेम में देखकर शाहरुख के फैंस सहित बॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर्स ने जहां इस तस्वीर की जमकर तारीफें की वहीं अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले एक्टर केआरके(KRK) यानी कमाल आर खान ने तीखा तंज कसा है। इस तस्वीर के बहाने कमाल खान ने शाहरुख खान की स्टारडम पर ही चोट कर दिया।

अपने ट्विटर हैंडल पर कमाल आर खान ने शाहरुख की इस वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि किसी का भी वक्त बदलने में समय नहीं लगता है। केआरके ने ट्वीट किया- एक समय था जब लोग शाहरुख खान के साथ फोटो खींचाते थे लेकिन आज वह खुद स्टार्स के साथ फोटो लेने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। केआरके ने आगे लिखा कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी इस संसार में स्थाई नहीं है।

That was a time when people were taking photos with #SRK and today he himself is running behind the stars to take photo with them. Anything can happen. Nothing is permanent in this world. pic.twitter.com/p1Gf9wZeRa

