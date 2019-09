Hritik Roshan: बॉलीवुड एक्टर केआरके यानी कमाल खान (Kamaal R Kahn) इन दिनों अपने एक गाने को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। लंबे समय से फिल्मों से दूर रहे कमाल खान एक गाने से वापसी की है जिसपर बॉलीवुड एक्टर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस गाने पर ना सिर्फ ऋतिक रोशन ने बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन भी केआरके के नए सॉन्ग को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन के फैंस को ये रास नहीं आया और सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे।

दरअसल हाल ही में (13 सितंबर 2019) केआरके ( krk) ने अपना एक नया वीडियो सॉन्ग ‘तुम मेरी हो’ यूट्यूब पर लॉन्च किया। इस गाने के वायरल होने के बाद बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमिताभ ने लिखा- ‘पेश है केआरके और आयरा का सॉन्ग ‘तुम मेरी हो’। इसके बोल केआरके ने लिखे हैं जबकि नीतीश चंद्रा ने इसे डायरेक्ट किया है।’ अमिताभ बच्चन द्वारा ऐसी प्रतिक्रिया पाकर कमाल ने भी बिग बी का आभार व्यक्त करते हुए लिखा- ‘अमिताभ बच्चन सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।’T 3287 – https://t.co/Lbae54P1mo

Presenting the Song #TumMeriHo featuring #KRK and #Aayra! Music by #DJShezwood. Lyrics by #KRK! @Kamaalrkhan Directed by #NitishChandra!

wishes and greetings KRK .. — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 13, 2019

अमिताभ के बाद एक्टर ऋतिक रोशन ने भी केआरके के गाने पर अपना रिएक्शन दिया। ऋतिक ने ट्वीट किया- ‘मैं इस की मासूमियत पर मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता। बहुत शुभकामनाएं। पेश है कमाल खान और आयरा का नया सॉन्ग ‘तुम मेरी हो।’ कमाल ने ऋतिक के इस ट्वीट को रिट्यूट करते हुए लिखा- ‘हा हा हा शुक्रिया भाईजान। लव यू।’

देखिए सॉन्ग-

बता दें ऋतिक का ऐसा लिखना था कि उनके फैंस केआरके के साथ-साथ उनको भी ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा- ‘बॉलीवुड के लोग ऐसे बदमीज आदमी को कैसे प्रमोट कर सकते है। ये सब के लिए बदतमीज है।’ वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया- ‘तारीफ पर तारीफ या तारीफ के बदले तारीफ।’

Hahahahaha! Thank you bhai Jaan! Love you! https://t.co/C2Fudy7rnQ — KRK (@kamaalrkhan) September 14, 2019

बॉलीवुड के लोग ऐसे बदमीज आदमी को कैसे प्रमोट कर सकते है । ये सब के लिए बदतमीज है। — Jay kumar (@Jaykuma93834671) September 15, 2019

इसके साथ यूजर्स ट्रोल करते हुए कई तरह की बातें लिखी। एक यूजर ने लिखा- ‘आप ऋतिक की फिल्म के बारे में नाकारात्मक बातें फैला रहे हो। लेकिन वह आपके गाने को प्रोमोट कर रहे हैं। यह गाना मैं उनके ट्वीट के बाद ही देखा।’

Ur spreading negative reviews for #Hrithik‘s movies.. But he promote & gives positive response for ur song

Anyway am just watched the song after Hrithik’s tweet — Hrithik Sundar.C (@HrithikSundar_C) September 14, 2019

वहीं एक यूजर ने लिखा- ‘तुम वॉर फिल्म को लेकर इतनी खराब बातें क्यों कर रहे हो। पहले ट्रेलर देखो। यह ब्लॉकबस्टर होने वाली है।’ एक और यूजर ने लिखा- ‘इतना घटिया सॉन्ग कहां से लाते हो…भाई इससे अच्छा तो मैं बना लूंगा।’ वहीं एक ने लिखा- ‘अब वॉर का रिव्यू कैसा होगा।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App