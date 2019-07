हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार’ को रिजेक्ट करने, उसका नाम सुझाने को लेकर ट्रोल हुए गोविंदा

मशहूर एक्टर गोविंदा हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा खुलासा कर दिया कि लोग उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लग गए। दरअसल हाल ही में आप की अदालत में गोविंदा ने जेम्स कैमरून की चर्चित फिल्म अवतार के बारे में जिक्र करते हुए कहा था कि इस फिल्म का टाइटल उन्होंने ही रखा था। साथ ही वह यह भी कहे कि अवतार के लिए उन्हें ऐप्रोच किया गया था जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। गोविंदा इंटरव्यू में कहते हैं कि अवतार टाइटल मैंने ही दिया था। बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी। इस फिल्म के बारे में मैं पहले ही कह दिया था कि यह बहुत चलेगी।

गोविंदा आगे कहते हैं कि इसके साथ मैंने यह भी कह दिया था कि यह फिल्म सात तक नहीं बनेगी। वह बहुत ही गुस्सा खा गया मुझपे। तुम इस तरह का अवतार चाह रहे हो कि वह ईश्वर का अवतार है और अपंग है। बकौल गोविंदा तुम जो चाहते हो यह संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। और तु्म जो 410 दिन चाह रहे हो कि मैं शरीर पर पेंट पोत कर रहूं तो यह मुझसे नहीं होगा। मैंने माफी मांगी थी, लेकिन कह दिया था कि यह फिल्म सुपरहिट होगी।

बता दें गोविंदा की इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। यही वजह है कि इस खुलासे के बाद लोग उन्हें सोशल मीडिाय पर ट्रोल करने लगे। उनकी पुरानी फिल्मों और पोस्टर का इस्तेमाल करते हुए मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। ट्विटर पर लोग काफी मजे ले रहे हैं देखिए-

#Govinda and I was offered the role of Spidy in #SpiderManFarFromHome but I rejected it because I didn’t like the stay arrangements in Venice. pic.twitter.com/P1DSqUs4rn

Ok… #Govinda might have suggested #JamesCameron to name the movie #Avatar. I’m ready to accept that as a fact. But I decline to accept that he also offered #Govinda the lead role. No. There is no way I can believe that.

Also: I just can’t imagine #Govinda as #Avatar pic.twitter.com/LEd9Yx7Qsg

— Trusha Tungare (@trusha_tungare) July 29, 2019