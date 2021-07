टीवी के मशहूर सीरियल महाभारत में काम कर चुके जाने-माने अभिनेता गजेंद्र चौहान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अपनी एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में चौहान एक ट्रॉफी के साथ नजर आए। उन्होंने लिखा कि उन्हें ‘लेजेंड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021′ से नवाजा गया है। इसके लिए आयोजकों को धन्यवाद भी दिया। हालांकि उनकी इस पोस्ट पर तमाम यूजर्स उनकी खिंचाई करने लगे और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के नाम पर गफलत फैलाने का आरोप लगाया।

गजेंद्र चौहान ने पुरस्कार के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘फिल्म इंडस्ट्री में मेरे काम के लिए आज मुंबई में मुझे लेजेंड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मेरे सभी शुभचिंतकों का शुक्रिया।’ गजेंद्र चौहान तस्वीर में जिस ट्रॉफी के साथ दिख रहे हैं उसके ऊपर ‘KCF’ लिखा हुआ है और वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की ट्रॉफी से बिल्कुल अलग दिख रही है। दरअसल ये पुरस्कार कृष्ण चौहान फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है

गजेंद्र चौहान के इस घोषणा पर ट्विटर यूजर्स उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम से जुड़े कपिल ने लिखा, ‘ओरिजनल दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड होता है। ये जो आपने खरीदा है और यहां दिखा रहे हैं- लेजेंड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये फर्जी है।’

Honoured- I hv been awarded Legend Dada Saheb Phalke award 2021 today in Mumbai for my work in Indian Film Industry. Thanks to my well wishers. pic.twitter.com/eWrAtp5X7H

— Gajendra Chauhan (@Gajjusay) July 11, 2021