बॉलीवुड एक्टर पर महिला पत्रकार ने लगाया ‘बॉडी शेमिंग’ का आरोप, एक्टर ने ट्वीट कर मांगी माफी

एक्टर दुलकर सलमान (Dulquer Salmaan) पर एक महिला पत्रकार ने उनकी सहमति के बिना फिल्म वरन अवश्यामुंड (Varane Avashyamund) में उनकी तस्वीरों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। फिल्म में, एक वजन घटाने के क्लिनिक के लिए एक पोस्टर पर उसकी तस्वीरें दिखाई गई थीं। महिला पत्रकार ने उनकी सहमति के बिना उनकी तस्वीर के इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताते हुए फिल्म की टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।

चेतना कपूर नामक महिला पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘आपकी फिल्म में दिखाए जाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपको सार्वजनिक मंच पर बॉडी शेमिंग करने के लिए टोकती हूं। आपकी फिल्म में मेरी सहमति और ज्ञान के बिना मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। आपने अपनी फिल्म में एक बार नहीं बल्कि दो बार इसका इस्तेमाल किया है। अगर मुझे इस बारे में जानकारी होती कि मेरी उपलब्धियों से सलमान की फिल्म को फायदा होगा तो मैं उन्हें और फिल्म को और अधिक बढ़ावा देने में मदद करती। लेकिन ये सब मेरी मर्जी के बगैर हुआ है।’

We take full responsibility for the error on our behalf. Will look into it

with concerned departments of the film to understand how the images were sourced. I apologise from my end and from the film as well

as @DQsWayfarerFilm for any difficulties caused. It wasnt

intentional.

— dulquer salmaan (@dulQuer) April 20, 2020