Dharmendra On Hema Malini: पिछले दिनों फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सासंद हेमा मालिनी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह संसद के प्रांगण में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की अगुवाई में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाते नजर आईं थीं। वीडियो में सफाई के नाम पर हेमा मालिनी के किसी अभिनय सरीखे झाड़ू लगाने को लेकर ट्रोल का समाना करना पड़ा था। हाल ही में धर्मेंद्र से इस बाबत एक यूजर के पूछा है जिसका धर्मेंद्र ने काफी बेबाकी से जवाब दिया है। दरअसल धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह भैंसों के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो पर उनके एक फैंस ने हेमा मालिनी के स्वच्छ भारत के तहत लगाए झाड़ू को लेकर पूछा कि, सर, मैडम(हेमा मालिनी) ने वास्तव में कभी ज़िंदगी में झाड़ू उठायी क्या?

यूजर के इस सवाल का जवाब देते हुए धर्मेंद्र ने कमेंट बॉक्स में लिखा-‘हां फिल्मों में… मुझे भी अनाड़ी लग रही थी। मगर मैंने बचपन में अपनी मां का हमेशा हाथ बटाया है। मैं झाड़ू लगाने में माहिर था। मुझे सफाई काफी पसंद है।’ धर्मेंद्र के ईमानदारी से दिए इस जवाब की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘क्या बात है आपकी इसी साफगोई के हम आशिक है।’ वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया- ‘सर आप का जवाब पढ़ कर दिल खुश हो गया।’ तो एक अन्य यूजर ने लिखा-‘आपकी इसी सादगी पर तो हम आपको फ़ॉलो करते हैं और हमेशा इंतज़ार करते हैं आपकी ट्वीट का।’

बता दें कि हेमामालिनी के झाड़ू लगाने पर उनको ट्रोल करते हुए कई मीम्स बने। कई मीम्स में उनको पाकिस्तान से झाड़ू लगाना सीखने की सलाह दी गई थी जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर को वीकेट लाइन पर बल्ले के साथ जमीन पर लेटे हुए दिखाया गया था।

Ma’am please practice how to wield the in private before your next photo op. This technique you’ve employed won’t contribute much to improving cleanliness in Mathura (or anywhere else for that matter). https://t.co/jFVLPJDLwy

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 13, 2019