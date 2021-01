एक्टर-डायरेक्टर अरविंद जोशी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बॉलीवुड एक्टर शरमन जोशी के पिता अरविंद जोशी ने मुंबई के नानावती अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले में स्थित शमशान घाट में किया गया। इस बारे में फिल्म एनलेस्ट कोमल नेहता ने ट्वीट कर जानकारी दी।

उन्होंने अपने पोस्ट में शरमन जोशी संग पिता अरविंद की फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा- दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर ऑफ गुजराती थिएटर अरविंद जोशी गुजर गए हैं। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। खबरों के मुताबिक अरविंद जोशी को 29 जनवरी की सुबह मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी या परेशानी नहीं थी। शरमन जोशी के पिता अरविंद जोशी जाने माने गुजराती डायरेक्टर रह चुके हैं।

उन्होंने फिल्म शोले , इत्तेफाक और अपमान की आग जैसी फिल्मों मे भी काम किया। इन फिल्मों में वह मुख्य भूमिका में नजर आए थे। हिंदी सिनेमा के अलावा उन्होंने गुजराती थिएटर को हमेशा थामे रखा। बताते चलें अरविंद जोशी के दो बच्चे हैं एक शरमन जोशी और दूसरी बेटी-मानसी जोशी।

Veteran and respected actor-director of Gujarati theatre, Arvind Joshi, passes away. Condolences to son Sharman Joshi, daughter Mansi Joshi Roy, and entire family. pic.twitter.com/GrMgbEjqaS

— Komal Nahta (@KomalNahta) January 29, 2021