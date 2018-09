अर्जुन कपूर को ‘मोलेस्टर’ बताकर ट्रोल करने की कोशिश की, एक्टर ने यूं किया पलटवार

अभिनेता अर्जुन कपूर को ट्विटर पर ट्रोल करने की कोशिश कर रहे एक शख्स को अभिनेता ने करारा जवाब दिया है। दरअसल Social_layman नाम के एक शख्स ने अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म ‘नमस्ते इंग्लैंड’ के गाने ‘तेरे लिए’ की एक झलक को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि ‘क्या सिर्फ मैं ही हूं या इसमें अर्जुन कपूर भी एक छेड़छाड़ करने वाले युवक की तरह दिख रहे हैं।’ जल्दी ही अभिनेता अर्जुन कपूर की नजर इस ट्वीट पर पड़ गई।

उन्होंने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे शख्स को करारा जवाब देते हुए ट्वीट किया की ‘जब इस तरह के शब्दों का इतने हल्के अंदाज़ में इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान की बुनियादी समझ की कमी का पता चलता है। ये कितनी बड़ी बात है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम महिलाओं की सुरक्षा को इतने हल्के अंदाज़ में कतई नहीं ले सकते और न ही इसे मज़ाक समझ सकते हैं।’

Is it only me or arjun kapoor looks like a molester in the pic.

When terms like this are used lightly it signifies lack of basic human understanding of the how big a deal it is to make sure we don’t take women s safety lightly or as a joke https://t.co/yazPhM7gBS

