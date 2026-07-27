नीट पेपर लीक को लेकर चल रहा सीजेपी का विरोध-प्रदर्शन 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद खत्म हो गया। इसके बाद कई बॉलीवुड सितारों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और छात्रों का खुलकर समर्थन किया। अब इस मामले में अभिनेता अनुपम खेर ने भी एक वीडियो जारी किया है, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो में प्रदर्शन के दौरान लोगों द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल की गई कठोर और अभद्र भाषा पर निराशा जाहिर की है।

वीडियो में क्या बोले अनुपम खेर

अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम और एक्स पर वीडियो जारी करते हुए कहा, “आंदोलन समाप्त हो गया, बहुत सी बातें स्पष्ट हो गईं। ये भी साबित हो गया की छात्र जब अपनी बात पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से रखते हैं तो लोकतंत्र उन्हें सुनता है। शायद ये संवाद पहले हो सकता था, शायद तब परिस्थितियां यहां तक ​​नहीं पहुंचतीं। लेकिन आखिरकार समाधान निकला और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।”

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अभिनेता ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, “अब समय है कि हम आगे बढ़ें, देश किसी एक आंदोलन पर नहीं रुक सकता। देश को भविष्य की ओर बढ़ना हो होता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात ने हम सबको भीतर तक दुखी किया है। शायद सबको नहीं पर मुझे जरूर किया है। कैमरे के सामने सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे देखकर मन व्यथित हुआ।

ये केवल किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है ये उस संस्कृति का प्रश्न है, जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ कर जाना चाहते हैं। हम किसी भी नेता से असमर्थ हो सकते हैं, उनकी नीतियों की कठोर से कठोर आलोचना कर सकते हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की आत्मा है।”

अनुपम खेर ने वीडियो में आगे कहा, “लेकिन जब तर्क समाप्त हो जाते हैं और गालियां शुरू हो जाती हैं, तो बहस नहीं बचती सिर्फ शोर बजता है। नरेंद्र मोदी पिछले 30 सालों से सार्वजानिक जीवन में देश की जनता ने उन्हें हर बार अपना विश्वास दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन सार्वजानिक जीवन में लगाया है। यह जरूरी नहीं कि हम उनके हर निर्णयों से सहमत हों।

लेकिन किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान करना मेरे ख्याल से हम सबका कर्तव्य है। दुख इस बात का नहीं है कि उनका विरोध हुआ। लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है। दुख इस बात का है कि विरोध की भाषा इतनी छोटी हो गई है और यह केवल युवाओं तक ही सीमित नहीं था। हर उम्र के लोग इस गिरती हुई भाषा का हिस्सा बने।”

बता दें कि परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जंतर-मंतर पर 36 दिन तक चला। इसके बाद जब रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तो वह खत्म हुआ। ये इस आंदोलन की तीन मांगों में से एक थी।

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