बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने जब कुछ दिनों पहले एक टीवी इंटरव्यू में यह कह दिया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना महामारी रोकने में कहीं न कहीं ‘फिसली’ है तो कई लोग हैरान रह गए थे। खुद को बीजेपी का समर्थक बताने वाले अनुपम खेर की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर खूब बातें हुईं। पत्रकार नम्रता ज़कारिया ने ट्वीट कर कहा कि अनुपम खेर अपनी पत्नी किरण खेर की बीमारी के कारण रंग बदल रहे हैं। अब अनुपम खेर ने पत्रकार की इस टिप्पणी पर उन्हें करारा जवाब दिया है।

अनुपम खेर ने नम्रता ज़कारिया को जवाब देते हुए ट्वीट किया, ‘नम्रता ज़कारिया जैसे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यह महिला न केवल किरण की बीमारी को लेकर बेहद असंवेदनशील रही हैं बल्कि वो इस स्थिति का फायदा उठाकर एक गिद्ध के जैसे अपनी इच्छा पूरी कर रही हैं, अपने दावे पर बिना कोई सबूत दिए। शर्म आनी चाहिए आपको।’

नम्रता ज़कारिया ने जो ट्वीट किया था, वो कुछ इस प्रकार था, ‘तो अनुपम खेर इसलिए अपना रंग बदल रहे हैं। इसका कारण उनकी पत्नी किरण खेर की बीमारी है। ऐसा लगता है कि उन्हें चंडीगढ़ की सीट को खाली करने के लिए कहा गया है ताकि वो किसी और को दिया जा सके। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये #BJP।’

This is how people like @namratazakaria can stoop to any level of degradation. The lady is not only unbelievably insensitive about #Kirron’s illness, she also uses this situation to declare her fantasy like a vulture and without giving any proof of her claims. Shame on you. https://t.co/kJ1st79Qsd

— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 28, 2021