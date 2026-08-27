नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। रसुवा जिले में आई इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 150 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। इस हादसे से बॉलीवुड और टीवी एक्टर अंकुर रतन बाल-बाल बचे हैं। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर बुधवार को बाढ़ ने तबाही मचाई, वह और उनका परिवार महज 12 से 16 घंटे पहले उसी जगह मौजूद थे।

‘माई’ जैसी वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आ चुके अंकुर रतन इन दिनों कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हैं। वह महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड पर्वतारोहण क्लब SAAD माउंटेनियर्सके एक ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे हैं। हादसे की खबर सामने आने के बाद एक्टर ने बताया कि कुछ घंटे पहले तक वह उसी जगह तस्वीरें खींच रहे थे, जहां अब तबाही का मंजर है।

अंकुर रतन ने गुरुवार को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में कहा, “हम सभी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थे। सिर्फ एक दिन पहले ही मैं, मेरी पत्नी और मेरा कजिन वहां तस्वीरें खींच रहे थे।” उन्होंने बताया कि उनकी सास डॉ. अमिता सुचक ने 1989 में कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा पूरी की थी। आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ वह और उनका परिवार ट्रेकिंग के भी शौकीन हैं और इस पैदल यात्रा को पूरा करने का इंतजार कर रहे थे।

हादसे से कुछ घंटे पहले उसी जगह था पूरा ग्रुप

SAAD माउंटेनियर्स के संस्थापक सदस्यों में से एक राजन देशमुख के मुताबिक, उनके ग्रुप में कुल 28 लोग हैं। इनमें 19 मुंबई, दो-दो पुणे, अकोला और नासिक से, जबकि एक-एक सदस्य छत्रपति संभाजीनगर और सिंगापुर से है। राजन देशमुख ने हादसे पर हैरानी जताते हुए कहा, “सिर्फ 18 घंटे पहले हम इसी जगह पर थे। क्या नसीब है अपना।”

वहीं, पुणे के रहने वाले वकील सुरेंद्र दातार और सोनल दातार भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। सोनल ने बताया कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिस जगह पर इतनी बड़ी तबाही हुई, वहां वह कुछ घंटे पहले ही मौजूद थीं। उनके मुताबिक, उनका होटल हादसे वाली जगह से सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पर था।

52 किलोमीटर की परिक्रमा हादसे में मारे गए लोगों को करेंगे समर्पित

अंकुर रतन ने बताया कि उनका ग्रुप फिलहाल मानसरोवर की ओर बढ़ रहा है और इसके बाद कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि वह 52 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा उन लोगों की याद में करना चाहते हैं, जिन्होंने इस पवित्र यात्रा के दौरान अपनी जान गंवाई।

एक्टर ने कहा, “मैं उन सभी लोगों की याद में 52 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा करना चाहूंगा, जिन्होंने इस पवित्र और कठिन यात्रा को पूरा करने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। यह उन्हें श्रद्धांजलि देने और यात्रा के दौरान उनकी यादों को अपने साथ रखने का मेरा विनम्र तरीका होगा।”

अंकुर ने बताया कि इस हादसे के बाद उनके मन में एक साथ राहत और दुख दोनों की भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि उनकी पत्नी शिल्पा सुचक, उनकी कजिन सोनाली कपाड़िया और वह खुद हादसे से कुछ घंटे पहले ही उस जगह से निकल चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ उन परिवारों का दर्द भी उन्हें परेशान कर रहा है, जिन्होंने इस आपदा में अपने करीबियों को खो दिया।