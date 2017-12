फुकरे स्टार अली फजल ने तीन तलाक विधेयक को बताया फंदा, लिखा- किसी से नहीं ली गई राय

बॉलीवुड एक्टर अली फजल ने हाल ही में लोकसभा में पारित हुए तीन तलाक विधेयक को एक फंदा बताया है। फजल ने रविवार को ट्वीट करके इस विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। लोकसभा में गुरुवार को पारित हुए तीन तलाक विधेयक में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल कारावास की सजा का प्रावधान है। अली ने इसी मुद्दे पर ट्वीट करते हुए रविवार को लिखा कि, “तीन तलाक विधेयक, यह कैसा फंदा है। अरे वाह.. और किसी से राय नहीं ली गई? मैं कोई सांसद नहीं हूं और बेबाक कलेक्टिव व अन्य समूहों को फालो भी करता हूं। कम से कम चर्चा तो हो। आप ने इसे आपराधिक कृत्य बनाकर पति को जेल भेज रहे हैं। आप फिर वहीं वापस आ गए। परिवार फिर बिखर गया! यह सभ्य तरीका नहीं।”

विधेयक को अभी राज्यसभा की मंजूरी मिलना बाकी है, और उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। कानून बनने पर मुस्लिम समाज में प्रचलित तत्काल तलाक आपराधिक कृत्य माना जाएगा और उसके लिए पतियों को तीन साल की कारावास की सजा होगी। विधेयक में पत्नी व बच्चों के जीवन निर्वाह व दैनिक जरूरतों के लिए पति की ओर से गुजारा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है। पत्नी को नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अधिकार होगा। तत्काल तलाक की प्रथा सऊदी अरब, पाकिस्तान और मिस्र समेत प्रमुख मुस्लिम देशों में नहीं है। अली हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फुकरे में भी नजर आ चुके हैं।

What a trap this triple talaq bill is. Wow.. and nobody is consulted?!? I am not a lawmaker and even i follow the beebak collective and other groups. Atleast discuss.U send the husband into jail by criminalising it. Ure bak to square one. The family is again abandoned! Not CIVIL

