मशहूर एक्टर एजाज खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एजाज खान को एक होटल से गिरफ्तार किया है। सोमवार की देर रात एजाज खान को बेलापुर से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक एक्टर के पास से प्रतिबंधित ड्रग्स मिले हैं। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के बाद एजाज खान को अदालत में पेश किया जाएगा।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एजाज खान को बीती रात गिरफ्तार किया गया है। एजाज खान के पास से 8 प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि एक्टर एजाज खान को साल 2016 में भी एक हेयरस्टाइलिश को अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 36 साल की महिला ने उस वक्त आरोप लगाया था कि एक्टर ने उनके बिजनेस में इनवेस्ट करने की बात कहकर उन्हें फिल्मिस्तान स्टूडियो में इसके बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया था। इस केस में मुंबई कोर्ट ने उन्हें 10,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।

Mumbai: Actor Ajaz Khan arrested from a hotel in Bekasur by Anti-Narcotics Cell of the Mumbai police last night, in possession of banned narcotic substance (8 ecstasy tablets); he will be produced before a court today. #Maharashtra

