Aditya Pancholi And Kangana Ranaut: फिल्म एक्टर आदित्य पंचोली के साथ कंगना रनौत का विवाद पुराना है। समय के साथ यह विवाद काफी बढ़ता जा रहा है। हाल ही में आदित्य पंचोली ने कंगना के वकील का एक वीडियो साझा किया है जिसमें उनके खिलाफ फर्जी रेप केस करने की बात सामने आई है। आदित्य ने भी इस बाबत कंगना के वकील के खिलाफ काउंटर केस फाइल किया है। बता दें कि दस साल पहले कंगना और उनकी बहन रंगोली ने आदित्य पर यौन हिंसा का आरोप लगाया था। और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी। इसी केस को लेकर आदित्य ने काउंटर केस किया था। कंगना के वकील द्वारा उन्हें फर्जी रेप केस में फंसाने की धमकी दी गई थी, ऐसा आदित्य पंचोली का कहना है। हाल ही में एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में आदित्य पंचोली ने कहा था, ‘यह एक झूठा रेप केस है। किसी पर भी झूठे आरोप लगाकर फंसाना गलत बात है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।’

बता दें कि आदित्य ने कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी का वीडियो टाइम्स नाउ पर जारी किया जिसमें कथित तौर पर उन्हें और उनकी पत्नी जरीना वहाब को एक फर्जी बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। टाइम्स को दिए इंटरव्यू में आदित्य ने कहा कि ‘जनवरी 2019 में कंगना के वकील सिद्दीकी ने उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं।’

