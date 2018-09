Thugs Of Hindostan के पोस्टर पर ट्रोल हो रहे आमिर खान, लोग बता रहे गरीबों का ‘जैक स्पैरो’

अभिनेता आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म Thugs Of Hindostan का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में अभिनेता आमिर खान के अलावा अमिताभ बच्चन, फातिमा सना शेख और अभिनेत्री कटरीना कैफ भी नजर आएंगी। फिल्म के पहले पोस्टर में सभी सितारे एक बिल्कुल नए लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा होने लगी है। पोस्टर को देखने के बाद कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि फिल्म के पोस्टर में मशहूर हॉलीवुड फिल्म Pirates of the Caribbean की नकल की गई है।

पोस्टर को देखने के बाद फिल्म के सभी कैरेक्टर को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्विटर पर कुछ लोग अभिनेता आमिर खान को गरीबों का जैक स्पैरो कहकर ट्रोल कर रहे हैं। यहां आपको यह बता दें कि हॉलीवुड फिल्म Pirates of the Caribbean में मशहूर जैक स्पैरो का किरदार अभिनेता जॉनी डिप ने निभाया था जो काफी फेसम भी हुआ था।

Pic1 – Big Budget jack sparrow

Pic2 – Gareebon ka jack sparrow #Firangi #ThugsOfHindostan pic.twitter.com/BvusYrDBDk — SAgar (@Iamthesgr_) September 24, 2018

Desi Pirates in town.. https://t.co/GUBqRHrwQK — Nikèsh Barad (@iamTinkuuuu) September 25, 2018

looks close to Pirates of the Caribbean posters !!! https://t.co/M0PabVhhTt — nღur (@DeeplyNour) September 25, 2018

बहरहाल आपको बता दें कि Thugs Of Hindostan का ट्रेलर 27 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। इसी दिन यश चोपड़ा का जन्मदिन भी है। Thugs Of Hindostan का बजट 300 करोड़ रुपए का बतलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह फिल्म 8 नवंबर को विभिन्न सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

