26 अगस्त को सिनेमाघरों में यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ रिलीज हुई। फिल्म ने पहले ही दिन दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन कर शानदार शुरुआत की। हालांकि, कमाई के मुकाबले फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। फिल्म में भरपूर एडल्ट कंटेंट, हिंसा और खून-खराबा देखने को मिला है। वहीं, करीब 3 घंटे 14 मिनट के लंबे रनटाइम के कारण कई दर्शकों को फिल्म कुछ हिस्सों में धीमी और बोरिंग भी लग रही है।

लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म को एडल्ट कंटेंट और जरूरत से ज्यादा हिंसा के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा हो और इसके बावजूद उसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की हो। साल 2023 में रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ इसका बड़ा उदाहरण है।

उस फिल्म को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। इसमें दिखाए गए हिंसक सीन, अश्लीलता और महिलाओं के किरदार को पेश करने को लेकर सवाल उठे थे। बावजूद इसके, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 920 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया था।

अब ‘टॉक्सिक’ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। फिल्म की कहानी और कंटेंट को लेकर आलोचनाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार कम होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आलोचनाओं के बावजूद इस तरह की फिल्में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल कैसे हो जाती हैं?

इसका एक बड़ा कारण दर्शकों की बदलती पसंद भी है। पिछले कुछ सालों में लोग फिल्मों में हिंसा, डार्क कहानी, बोल्ड सीन और एडल्ट कंटेंट को पहले के मुकाबले ज्यादा स्वीकार करने लगे हैं। खासकर बड़े सितारों की फिल्मों में जब ऐसे कंटेंट को दमदार एक्शन और शानदार विजुअल्स के साथ दिखाया जाता है, तो बड़ी संख्या में दर्शक उसे देखने सिनेमाघरों का रुख करते हैं।

‘एनिमल’ की सफलता ने भी मेकर्स को यह संकेत दिया कि आलोचनाओं के बावजूद अगर कंटेंट दर्शकों के एक बड़े वर्ग को आकर्षित करता है, तो वह बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन कर सकता है। यही वजह है कि अब कई मेकर्स कहानी के साथ-साथ ऐसे कंटेंट पर भी दांव लगा रहे हैं, जो दर्शकों के बीच चर्चा पैदा करे और उन्हें थिएटर तक खींच सके।

हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि हर दर्शक को एडल्ट कंटेंट या हिंसा पसंद है। ‘टॉक्सिक’ और ‘एनिमल’ जैसी फिल्मों को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि दर्शकों की पसंद अलग-अलग हो सकती है। लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े यह जरूर दिखाते हैं कि आज का दर्शक कंटेंट की आलोचना और उसके मनोरंजन मूल्य को अलग-अलग तरीके से देखता है। यही कारण है कि किसी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बहस और आलोचना होने के बावजूद वह सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।