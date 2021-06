एबीपी की डिबेट के दौरान पत्रकार रूबिका लियाकत और बीजेपी नेता गौरव भाटिया के बीच तीखी बहस हो गई। बहस के दौरान गौरव भाटिया के मुंह से निकले ‘चूड़ी-पेटीकोट’ वाले बयान पर रूबिका बुरी तरह से भड़क गईं। ऐसे में रूबिका ने लाइव शो के बीच ही गौरव भाटिया पर बरसना शुरू कर दिया। गौरव भाटिया इस बीच अपनी बात बराबर रखते दिखे। वहीं रूबिका भाटिया ‘चूड़ी-पेटीकोट’ की बात पर अड़ी रहीं।

गौरव भाटिया पर जैसे ही रूबिका लियाकत गुस्से भरे अंदाज में चिल्लाने लगीं तभी गौरवभाटिया बोले- ‘फालतू बातें कर रही हैं आप’। इसके जवाब में रूबिका ने कहा- क्या मतलब फालतू बातें कर रही हैं आप। गौरव भाटिया आप अपने शब्द वापस लीजिए। क्या मतलब कि विपक्ष ‘चूड़ी-पेटीकोट’ पहनके बैठता है? बताइए क्या मतलब है इसका? आप महिलाओं का अपमान करते हैं! आप विपक्ष का अपमान करते हैं। और आपको लगता है कि इस तरह के शब्दों को मैं यहां बैठ कर सुनूंगी?

जवाब में गौरव भाटिया कहते हैं- एक मिनट महिलाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं। तभी रूबिका कांउंटर सवाल करती हैं और कहती हैं- बुजदिली का पेटीकोट से क्या मतलब है ये बताइए?

तभी गौरव भाटिया कहते हैं- ‘चूड़ियां पहनिए फिर..।’ इस बात पर रूबिका और भड़क जाती हैं और कहती हैं-ल चूड़ियों का क्या मतलब है? मैं चूड़ियां पहनती हूं तो क्या मैं बुजदिल हूं? वो महिलाएम जो जेट और फाइटर प्लेन उड़ाती हैं वो बुजदिल हो गईं? आप अपना मुहावरा बदल दीजिए। आपकी भाषा बदल दीजिए। ऐसी बात मत कीजिए, आपा ऐसे नहीं खोया जाता है।’

