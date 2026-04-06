चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 की चमकदार रात ने सिनेमा और OTT की दुनिया के बेहतरीन टैलेंट को सम्मानित किया। इस अवसर पर अभिनेता अभिषेक बनर्जी को उनकी फिल्म स्टोलन में शानदार प्रदर्शन के लिए बेस्ट एक्टर (मेल) – OTT फिल्म का अवार्ड दिया गया। पुरस्कार ग्रहण करते समय उन्होंने बताया कि उन्हें इस सम्मान की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनके सोर्सेज़ ने पहले कहा था कि वह जीत नहीं पाएंगे।

अपने धन्यवाद भाषण में अभिषेक ने कहा, ”मैं नहीं जानता कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे सोर्सेज़ ने बताया था कि मुझे यह पुरस्कार नहीं मिलेगा।”

जिस पर द इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के संपादक सौरभ द्विवेदी ने मजाकिया अंदाज में कहा, ”मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पुराने जमाने की सोच है कि कोई सोर्स किसी भी अवार्ड के विजेता के बारे में बता सकता है।”

अभिषेक ने अपने सोर्स के इस टिप को याद करते हुए कहा, ”यही मैं कह रहा हूं। मैंने इससे दो सबक सीखे – पहला, मुझे अपने सोर्स बदलने चाहिए। दूसरा, यहां कोई भी सोर्स काम नहीं करता। तो स्क्रीन और जूरी का बहुत-बहुत धन्यवाद।”

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड 2026 में रहा ‘धुरंधर’ का बोलबाला, आदित्य धर की फिल्म ने जीते 14 अवॉर्ड्स

अभिषेक ने स्टोलन की टीम का भी धन्यवाद दिया और साझा किया, “यह स्टोलन टीम और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी एक साहसिक यात्रा रही है। यह सब एक बेसमेंट से शुरू हुआ और मेरे लिविंग रूम तक पहुंचा।”

उन्होंने नए कलाकारों को सलाह दी कि वे फिल्म के निर्माता गौरव ढींगरा से दिल्ली में संपर्क करें। साथ ही फिल्म के निर्देशक करन तेजपाल और सह-कलाकारों को भी उन्होंने धन्यवाद दिया।

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स को द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है और यह अपने मेरिट और इंडस्ट्री में मान्यता के लिए भारत के सबसे सम्मानित फिल्म अवार्ड्स में से एक हैं। विजेताओं का चयन स्वतंत्र स्क्रीन अकादमी द्वारा किया जाता है, जो 53 फिल्मकारों, कलाकारों और सांस्कृतिक आवाज़ों का गैर-लाभकारी समूह है।

अकादमी की मूल्यांकन प्रक्रिया, जिसे प्रिया जयकुमार (University of Southern California, School of Cinematic Arts) ने डिजाइन किया था। प्रदर्शन श्रेणियों का मूल्यांकन विशेष रूप से प्रामाणिकता के आधार पर किया जाता है।

‘सैयारा’ की सक्सेस से पहले नौकरी पाने के लिए बार-बार एग्जाम दे रहे थे फहीम अब्दुल्ला, चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स में जीता बेस्ट प्लेबैक सिंगर का खिताब

स्क्रीन अकादमी में शामिल प्रमुख सदस्यों में थे: शूजित सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कापड़िया, प्रोसेनजीत चट्टर्जी, राजकुमार हिरानी, रेसुला पूकुट्टी, रीमा दास और विद्या बालन।