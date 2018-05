अभिषेक बच्चन का नाम ऐसे एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अभिषेक बच्चन समय-समय पर कोई न कोई पोस्ट शेयर करते रहते हैं। माइक्रोब्लागिंग साइट पर अभिषेक बच्चन ने ब्रॉकली की तस्वीर को शेयर किया है जिसमें यह बताया गया है कि ब्रॉकली का अविष्कार कैसे हुआ है? फोटो को शेयर करते हुए अभिषेक बच्चन ने कैप्शन लिखा, क्यों? आखिर क्यों किसी ने इस तरह की चीज को किया? मेरे कहने का मतलब है कि ब्रॉकली किसको पसंद है? इसके कुछ घंटे के बाद अभिषेक बच्चन ने एक और तस्वीर को शेयर किया जिसमें प्लेट में ब्रॉकली की सब्जी नजर आ रही है। फोटो को शेयर करते हुए जूनियर बच्चन ने कैप्शन लिखा, शायद मिसेज ने मेरी आखिरी पोस्ट को देख लिया था।

कुछ दिनों पहले अभिषेक बच्चन को एक ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट में मेंशन कर यूजलेस बताया था। जिसके बाद अभिषेक बच्चन ने करारा जवाब दिया था। ट्वीट में लिखा था, स्टुअर्ट बिन्नी बॉलीवुड में अभिषेक बच्चन को रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों को फिल्में या फिर क्रिकेट उनके पिता की वजह से ही मिलते हैं। इसके अलावा दोनों की ही शादी सुंदर लड़कियों से हुई जिनके ये दोनों योग्य नहीं थे। ट्वीट का जवाब देते हुए अभिषेक बच्चन ने लिखा, मेरे जैसे जूते में तुम एक मील चल कर देखो,यदि तुम 10 कदम भी चल लिए तो मैं तुमसे प्रभावित हो जाऊंगा। किसी को भी ट्वीट से जज मत करो, अपना समय खुद पर लगाओ और दूसरों के बारे में ज्यादा मत सोचो। भगवान सब जानते हैं और सबकी अपनी यात्रा होती है।

Why?? Why would anybody do such a thing? WHY?? . . . I mean…. Who even likes broccoli?!?! https://t.co/RkMPGEooPM

अभिषेक बच्चन ने तंज कसते हुए लिखा, जल्दी ठीक हो जाओ। इसके बाद यूजर ने अन्य ट्वीट में जूनियर बच्चन ने अपनी गलती के माफी भी मांगी। यह कोई पहला मौका नहीं था जब अभिषेक बच्चन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया हो इसके पहले उन्हें माता-पिता के साथ रहने के लिए भी ट्रोल किया जा चुका है।

Ab that was just for funn.. Ur one of the koolest person , even I have seen tera jadu chalgya in theatres, I like the way u dress in suits, that was a joke and apologies if you feel bad, I agreed the pressure you or sachin tendulkars son has no normal person can bear.. Apologies

— bobby deol (@aditaychopra) May 24, 2018