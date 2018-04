बॉलीवुड के स्टार्स आए दिन सोशल मीडिया पर किसी न किसी बात के लिए ट्रोल होते रहते हैं। हाल ही में माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन को यूजर्स ने ट्रोल किया। ट्रोल्स अभिषेक बच्चन को मां-बाप के साथ रहने के कारण ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इसका कुछ समय के बाद ही अभिनेता ने करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने अभिषेक बच्चन को लाइफ की फिलॉसफी के ट्वीट में मेंशन किया था, जिसके बाद अभिषेक ने उस ट्वीट का जवाब देते हुए लोगों की बोलती बंद कर दी।

एक ट्विटर यूजर ने अभिषेक बच्चन को टैग करते हुए लिखा, ”अपनी जिंदगी के बारे में बुरा मत सोचें। याद रखिए कि जूनियर बच्चन अभी भी अपने माता-पिता के साथ ही रहते हैं। सभी लोग खुश रहें।” ट्वीट का रिप्लाई देते हुए अभिषेक बच्चन ने लिखा, ”हां, यह मेरे लिए गर्व का पल है कि मैं उनके लिए हमेशा मौजूद रहता हूं, जैसा कि वो लोग मेरे लिए रहते थे। कुछ समय के बाद कोशिश करें। मुझे लगता है कि तुम अपने लिए बेहतर महसूस करोगे।” इसके बाद एक अन्य यूजर ने लिखा, “आपने इसका रिप्लाई क्यों किया मिस्टर बच्चन? वे लोग अटेंशन चाहते हैं।” अभिषेक बच्चन ने यूजर को रिप्लाई देते हुए लिखा, कभी कभी उन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत होती है।

Yes! And it’s the proudest moment for me to be able to be there for them, as they have for me. Try it sometime, you might feel better about yourself.

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) April 17, 2018