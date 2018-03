2 साल बाद अभिषेक बच्चन को मिली यह फिल्म, बॉलीवुड ने कुछ यूं दी बधाई

अभिषेक बच्चन इनदिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मनमर्जियां’ को लेकर चर्चा में हैं। अभिषेक बच्चन दो साल के बाद बड़े परदे पर वापसी करने जा रहे हैं। एकबार फिर से कमबैक करने के कारण अभिषेक बच्चन के फैंस काफी उत्साहित हैं। फिल्म ‘मनमर्जियां’ की अभिषेक बच्चन ने शूटिंग भी शुरू कर दी है। हाल ही में होलिका दहन के मौके पर पूरा बच्चन परिवार त्योहार मनाते हुए नजर आया, जबकि सेलिब्रेशन की फोटोज में अभिषेक बच्चन नजर नहीं आए। उस वक्त ऐसी खबरें आई कि अभिषेक बच्चन अमृतसर में अपनी फिल्म की शूटिंग को लेकर बिजी हैं, इसलिए वह होली को परिवार के संग नहीं मना सके। हालांकि अभिषेक बच्चन ने खुद ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है कि वह फिल्म ‘मनमर्जियां’ की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म में अभिषेक बच्चन लीड हीरो के रूप में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ तापसी पन्नू और विक्की कौशल भी नजर आएंगे।

अभिषक बच्चन ने ट्वीट कर लिखा, ”दो साल बाद मैंने कैमरा फेस किया। नई शुरुआत, आ एक नई फिल्म शुरू हुई, आपकी दुआओं की जरूरत है।” अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म ‘मनमर्जियां’ से पहले अभिषेक बच्चन साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘हाउसफुल 3’ में नजर आएं थे।

It’s been just over 2 yrs since I faced a film camera… A new journey, a new film begins today. Need your good wishes and blessings. #Manmarziyaan #TakeTwo — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) March 2, 2018

अभिषेक बच्चन के ट्वीट के बाद बॉलीवुड जगत को कई सितारों ने उन्हें फिल्म के लिए शुभकामनाएं दीं। एक्टर रोहित रॉय ने ट्वीट कर लिखा, ”बहुत अच्छे मेरे भाई। मेरा प्यार और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं।” डायरेक्टर सुजॉय घोष ने लिखा, ”लेट द स्नोबॉल रोल।” वहीं फिल्म निर्माता करण जौहर ने लिखा, ”वेलकम बैक अभिषेक बच्चन। हमें तुम्हें बहुत मिस किया, हम तुम्हारी और फिल्में देखना चाहते हैं, लव यू।”वहीं अभिषेक बच्चन के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए ऋषि कपूर ने लिखा, ”मेरी शुभकामनाएं है उस अभिनेता के साथ जिसका पूरा टैलेंट अभी दिखना बाकि है। मेरे दूसरे बेटे का स्वागत है। मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूं। मेरा बहुत सारा प्यार, भगवान तुम्हें तरक्की दे।”

Wooohoooo my brother!! Go get em Tiger! God bless n all my love , always !! https://t.co/jHadFmGhxp — Rohit Roy (@rohitroy500) March 2, 2018

let the snowball roll… https://t.co/h5sXJWbhyV — sujoy ghosh (@sujoy_g) March 2, 2018

Welcome back AB! We have missed seeing you and need to see much more of you at the movies!!!! Love you!!!! https://t.co/e12TAGP4BQ — Karan Johar (@karanjohar) March 2, 2018

