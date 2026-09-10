अक्षय कुमार अपने काम के साथ-साथ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। सभी जानते हैं कि अक्षय सुबह जल्दी उठते हैं, तय समय पर अपना काम करते हैं और रोज वर्कआउट करना उनकी आदत हैं। इसी के साथ वह बेहद साधारण खाना खाते हैं। कई सेलेब्स भी उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात कर चुके हैं। अभिषेक बच्चन ने भी उनकी फिटनेस के राज बताए थे।

‘द कपिल शर्मा शो’ अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के साथ ‘हाउसफुल’ फ्रेंचाइजी की फिल्म के प्रमोशन का प्रमोशन करने आए थे। इस दौरान कपिल शर्मा ने पूछा था कि क्या वो लोग अक्षय के साथ पार्टी करते हैं। इस पर अभिषेक बच्चन ने कहा था कि अक्षय की पार्टी बाकी लोगों की पार्टी से बिल्कुल अलग होती है।

8 घंटे काम करते हैं अक्षय कुमार

अभिषेक ने बताया कि अक्षय सेट पर ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका काम समय पर पूरा हो। वह सुबह 7 बजे सेट पर पहुंचते हैं और आठ घंटे के अंदर अपना काम खत्म कर लेते हैं। दिन का बाकी समय उनकी एक्सरसाइज और फिटनेस के लिए होता है।

मजाकिया अंदाज में अभिषेक ने कहा था कि अक्षय को कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई पसंद नहीं है। उन्होंने कहा था कि अक्षय के साथ काम करने पर पार्टी का मतलब भी बदल जाता है। पैकअप होते ही अक्षय खुश हो जाते हैं और इसके बाद दोस्तों को पार्टी करने के बजाय साइकिल चलाने या होटल तक पैदल चलने के लिए कह देते हैं।

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50 किलोमीटर पैदल चलने से लेकर 50 लैप तैरने तक

अभिषेक ने एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए कहा, “शूटिंग खत्म होने के बाद अगर हमारा होटल 50 किलोमीटर दूर होता था, तब भी वह (अक्षय कुमार) हमसे कहता था कि चलकर होटल जाएंगे। वह कहता था, ‘कोई बात नहीं, दौड़ते हुए पहुंच जाएंगे।’ इससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। वह तो आराम से होटल पहुंच जाता था, लेकिन रितेश (देशमुख) और मैं बीच रास्ते में ही थककर रुक जाते थे और टैक्सी कर लेते थे।”

उन्होंने आगे कहा, “होटल पहुंचने के बाद वह कहता था कि अब स्विमिंग करने चलते हैं, वो भी 50 लैप्स। रितेश सिर्फ 10 लैप्स के बाद ही थक जाता था। फिर मैं उसकी मदद करता था, लेकिन कुछ देर बाद मैं भी थक जाता था और आखिर में ट्रेनर को हमारी मदद करनी पड़ती थी। इतना सब करने के बाद जब खाने की बारी आती थी, तो रितेश और मुझे बहुत भूख लगी होती थी और हम सोचते थे कि बटर चिकन खाएंगे। लेकिन वह उबली हुई गाजर, पालक और अंडे खाता था। उसमें रोटी या चावल भी नहीं होते थे। इसके बाद वह कहता था कि कल सुबह सेट पर भी पैदल चलकर जाएंगे। यही उसकी पार्टी है।”

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अभिषेक ने कहा कि अक्षय कुमार के साथ एक दिन बिताने के बाद आप इतने थक जाते हैं कि रात 9 बजे तक बिस्तर पर जाने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता।