‘गुरु’, ‘रन’, ‘हाउसफुल 5’ और ‘धूम’ समेत कई फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखा चुके अभिनेता अभिषेक बच्चन को अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के अंडररेटेड एक्टर्स में गिना जाता रहा है। उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी तुलना अक्सर उनके सुपरस्टार पिता अमिताभ बच्चन से होती रही है। अब हाल ही में अभिषेक ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वह अपनी फिल्मों के बारे में बेटी आराध्या बच्चन से राय पूछते हैं। चलिए जानते हैं कि इसके जवाब में एक्टर ने क्या कहा।

IFP के साथ बात करते हुए अभिषेक ने कहा, “मैं उससे कभी नहीं पूछूंगा।” फिर एक्टर ने अपनी वजह समझाते हुए कहा, “मैं उस विचार को अपने मन में ही रहने दूंगा। एक बार जब वह जवाब दे देगी- चाहे उसे पसंद आए या न आए, तो इससे मेरे काम करने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए मैं उससे जानबूझकर नहीं पूछता, क्योंकि शायद मैं उसकी बात सुनने के लिए उतना मजबूत नहीं हूं। मैं इसी सोच में रहना बेहतर समझता हूं कि उसे क्या पसंद आएगा या नहीं।”

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आराध्या की राय से प्रभावित नहीं होना चाहते अभिषेक

अभिषेक बच्चन ने आगे कहा कि आजकल के बच्चे ज्यादा खुलकर और ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा, “आज के बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि वे क्या चाहते हैं। वे अपनी बात साफ-साफ कह भी देते हैं। हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए कभी-कभी उनकी बातें सुनना मुश्किल हो जाता है।

क्योंकि वे बहुत सीधी और सच्ची बात करते हैं और हर बार वह बात सुनना आसान नहीं होता। एक पैरेंट के तौर पर मैं अभी वही काम करना चाहता हूं। जिस पर मुझे खुद भरोसा है, बिना उसकी राय से प्रभावित हुए। हो सकता है समय के साथ यह सोच बदल जाए।”

अभिषेक ने बताया कब लेंगे आराध्या की राय

अभिषेक बच्चन ने यह भी माना कि शायद एक समय ऐसा आए जब वह अपनी बेटी से राय पूछें। उन्होंने कहा, “भगवान की मर्जी रही तो जब वह खुद मां बनेगी, तब मैं उससे पूछ सकता हूं। लेकिन अभी मैं उसकी सोच से प्रभावित नहीं होना चाहता। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे कभी पूछूंगा।” फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए यह भी कहा, “मुझे यकीन है कि वह खुद ही कभी न कभी अपनी राय दे देगी, लेकिन मैंने आज तक उससे नहीं पूछा।”

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