ऐश्वर्या-आराध्या पर लिखा कुछ ऐसा कि भड़क गए अभिषेक बच्चन, हटानी पड़ी खबर

पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन को लेकर कुछ न्यूज पोर्टल द्वारा चलाए गए खबर को लेकर अभिषेक बच्चन बुरी तरह भड़क गए हैं। न्यूज पोर्ट्लों ने खबर चलाई थी कि अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद अभिषेक बच्चन ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि ‘झूठी खबरें फैलाना बंद करें। मैं यह समझता हूं कि आप पर लगातार खबरें देने का दबाव है, लेकिन ये तब तारीफ के काबिल होगा जब आप इस काम को पूरी ज‍िम्मेदारी से करें, धन्यवाद।’ अभिषेक बच्चन की इस नाराजगी के बाद न्यूज पोर्टल ने अपनी खबर हटा ली है।

दरअसल कुछ ही दिनों पहले अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन छुट्टियां बिताकर पेरिस से लौटे हैं। एयरपोर्ट पर इन दोनों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में अराध्या बच्चन अपने पिता अभिषेक बच्चन का हाथ छुड़ाकर मां ऐश्वर्या राय बच्चन के पास चली जाती हैं। इसके बाद ऐश्वर्या अभिषेक से कुछ कहती हुए नजर आती हैं। इसी दृश्य के आधार पर कई न्यूज पोर्टलों ने यह अंदाजा लगा लिया और खबर भी बना दी कि इन दोनों के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों के बीच बेटी को लेकर तकरार हुई है। लेकिन अब अभिषेक बच्चन ने इन सभी खबरों को झूठ करार दिया जिसके बाद से पोर्टल ने खबर हटा ली है।

With due respect. Please refrain from making up false stories. I understand the need to continously post, but would really appreciate it if you could do so responsibly and without mischievous intent. Thank you.

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 23, 2018