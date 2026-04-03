बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन कई बार इस बारे में खुलकर बात कर चुके हैं कि बेटी आराध्या के जन्म के बाद उनकी जिंदगी, सोच और नजरिया बदल गया। एक बार फिर उन्होंने बताया कि बेटी को बड़ा होते देखना और उसकी परवरिश को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ अपने रिश्ते पर भी अपना नजरिया साझा किय

हाल ही में लिलि सिंह के साथ बातचीत में अभिषेक ने कहा कि आराध्या के लगातार सवाल पूछने की आदत ने उन्हें ऐसी बातों का एहसास कराया, जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था।

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी अक्सर चर्चाओं और कयासों में रहती है। अब अभिषेक ने अपने रिश्ते, परिवार और मैरिज डायनामिक्स को लेकर बताया। अभिषेक बच्चन ने बताया कि उनके रिश्ते की नींव हमेशा पार्टनरशिप पर टिकी रही है, न कि किसी कॉम्पिटीशन या पारंपरिक जेंडर रोल्स पर। उन्होंने कहा कि जब उनके माता-पिता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हुई थी, तब उनकी मां एक बड़ी स्टार थीं, इसलिए उनके लिए यह स्थिति कभी असामान्य नहीं रही।

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अभिषेक ने यह भी बताया कि वह ऐश्वर्या को अपने करियर की शुरुआत से जानते हैं और दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। उन्होंने कहा, “हम पहले दोस्त थे, फिर हमारा रिश्ता आगे बढ़ा। हमारी कोर्टशिप, सगाई और शादी-सब कुछ एक साझेदारी की तरह रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर और काम को लेकर कोई तय भूमिका हो।”

‘ईगो’ पर बात करते हुए अभिषेक ने साफ किया कि वह इसे नकारात्मक रूप में नहीं देखते। उनका मानना है कि किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एक-दूसरे को पीछे हटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो चाहता है कि मेरी जीत के लिए कोई और रुक जाए। मैं ऐसी शादी नहीं चाहता, जहां मेरी पत्नी को सिर्फ मुझे ‘मर्दाना’ महसूस कराने के लिए अपने करियर से समझौता करना पड़े।”

अभिषेक ने यह भी बताया कि उनके पिता अमिताभ बच्चन ने उन्हें लॉन्च नहीं किया, लेकिन बाद में उनकी फिल्म ‘Paa’ (2009) को प्रोड्यूस किया था। एक्टर के मुताबिक, उनकी और ऐश्वर्या की सोच काफी हद तक मिलती-जुलती है और यही वजह है कि उनका रिश्ता बिना किसी दबाव या प्रतिस्पर्धा के सहज तरीके से आगे बढ़ता रहा है।

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बेटी आराध्या के बारे में अभिषेक बच्चन ने बताई ये बातें

अभिषेक बच्चन ने आराध्या के बचपन का एक किस्सा साझा करते हुए कहा, “जब वह छोटी थी, हम टीवी देख रहे थे और मैं Peppa Pig देखकर परेशान हो रहा था। मैंने कहा, ‘अरे आराध्या…’ आप जानते हैं, बच्चे कभी-कभी जैसे किसी और दुनिया में खोए रहते हैं। मैंने कहा, ‘आराध्या, क्या तुम पापा के लिए एक गिलास पानी ला सकती हो?’ उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, ‘क्या?’ मैंने फिर कहा, ‘क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो?’ उसने पूछा, ‘क्यों?’ मैंने कहा, ‘क्योंकि मैंने तुमसे कहा है।’ यह सामान्य है, है ना? मैं पिता हूं, तो पानी ले आओ। वह उठी, बहुत प्यार से मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने उसे ‘थैंक यू’ कहा, एक किस दिया और वह फिर जाकर बैठ गई।”

अभिषेक ने आगे बताया कि थोड़ी देर बाद बहुत दिलचस्प कुछ हुआ। “करीब आधे घंटे बाद उसने कहा, ‘पापा?’ मैंने कहा, ‘हां?’ उसने पूछा, ‘क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं?’ और मैंने कहा, ‘तुम खुद जाकर ले आओ।’ उसने कहा, ‘क्यों? अगर आप मुझसे कह सकते हैं, तो मैं आपसे क्यों नहीं कह सकती?’ मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। और मुझे लगा, वह बिल्कुल सही है। मैं उस पर अपना हक या रुतबा नहीं दिखा सकता। अगर वह मेरे लिए पानी ला सकती है, तो मैं उसके लिए क्यों नहीं ला सकता? इसके बाद मैंने कभी उससे टकराव नहीं किया। उसकी बात बहुत तर्क वाली थी।”

पेरेंटिंग पर क्या हैं ऐश्वर्या और अभिषेक के विचार

पेरेंटिंग पर बात करते हुए अभिषेक ने कहा कि वह और उनकी पत्नी ऐश्वर्या बच्ची की परवरिश में सख्त या तय रोल्स में भरोसा नहीं रखते। आसान शब्दों में उनका कहना है कि वे आराध्या को यह नहीं बताते कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि खुद करके दिखाते हैं। यानी वे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा उदाहरण बनने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके घर में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक पैरेंट कुछ खास चीजें सिखाए और दूसरा कुछ और। दोनों मिलकर हर चीज सिखाते हैं।