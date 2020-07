बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ मुंबई के नानावटी अस्पताल में कोविड​​-19 के इलाज के लिए भर्ती हैं। इस बीच एक यूजर ने ट्विटर पर अभिषेक बच्चन को ट्रोल करने की कोशिश की जिसपर अभिषेक ने उस यूजर को करारा जवाब दिया है। अभिषेक ने विनम्रता के साथ सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए यूजर को जवाब दिया जिसपर फैंस उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं।

पारुल कौशिक नाम की यूजर ने अभिषेक को ट्रोल करने की कोशिश करते हुए लिखा, ”आपके पिता अस्पताल में भर्ती हैं … अब किसके भरोसे बैठकर खाओगे?’ पारुल के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अभिषेक ने लिखा, ‘फिलहाल तो लेट के खा रहे हैं…. दोनो एक साथ अस्पताल में।’

पारुल ने आगे जवाब में लिखा, ‘जल्दी ठीक हो जाइए सर … हर किसी की किस्मत में लेटकर खाना कहां।’ जिसपर अभिषेक बच्चन ने विनम्रता से प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे जैसी परिस्थिति में न फंसें और स्वस्थ- सुरक्षित रहें। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।’ इसके बाद पारुल ने लिखा, ‘आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर … लेकिन कुछ गलत होता है तो कृपया अपनी आवाज उठाइए। असली हीरो बनिए..सिर्फ फिल्मी नहीं। अस्पताल में नहीं घर पर बैठकर खाएं… आम लोगों का गुस्सा है निकल जाता है। बस बाद में बुरा लगता है।’

Get well soon sir… Har kisi ki kismat me let ke khana kaha…

— Parul Kaushik (@ParulGang) July 29, 2020