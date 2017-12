महिला ने की आराध्या को ट्रोल करने की कोशिश, अभिषेक बच्चन ने दिया मुंहतोड़ जवाब

एक पब्लिक फिगर और एक्टर बनने से पहले अभिषेक बच्चन एक 6 साल की बेटी आराध्या बच्चन के पिता हैं। जो कोई भी उनके परिवार को लेकर किसी तरह की टिप्पणी करता है उसे वो बहुत अच्छा रिप्लाई देते हैं। ऐसा ही मामला हाल में हुआ जब एक महिला ने आराध्या को ट्रोल करने की कोशिश की। शेरियन पटेदियन नाम की यूजर ने 4 दिसंबर को ट्विट करते हुए कहा- अभिषेक बच्चन क्या तुम्हारी बच्ची स्कूल नहीं जाती है? मैं सोचती रहती हूं कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो आपके बच्चे को मां के साथ या दूसरी ट्रिप पर जाने की इजाजत देता है। या आप लोग बिना दिमाग वाली ब्यूटी को लेकर जा रहे हैं। हमेशा एक घमंडी मां के हाथों में हाथ डालकर। उसका बचपन सामान्य नहीं है।

महिला के ट्विट पर जवाब देते हुए अभिषेक बच्चन ने लिखा- मैडम जहां तक मैं जानता हूं ज्यादातर स्कूल वीकेंड में बंद हो जाते हैं। वो वीकडेज में स्कूल जाती है। शायद आपको अपनी ट्विट की स्पेलिंग पर ध्यान देने की जरुरत है। इसके जवाब में शेरियन ने लिखा- हां स्पेलिंग, जवाब के लिए शुक्रिया। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है लेकिन उनके अंदर कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। शायद आप लोग एक सामान्य बच्चे के तौर पर उसकी तस्वीर पोस्ट करेंगे ना कि हमेशा अपनी मां की बाहों में घूमने वाली।

Ma’am, as far as I know… Most schools are shut for the week-end. She goes to school on the weekdays. Maybe you should try it considering you spelling in your tweet.

