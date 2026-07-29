कंगना रनौत ने अपने जेन जी को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान पर एक वीडियो संदेश शेयर करते हुए सफाई दी है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दिपके से जब कंगना के बयान पर कहा है कि उन्हें गंभीरता से कौन लेता है?

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उनसे कंगना के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “उन्हें सीरियस कौन लेता है?” अभिजीत के अलावा कंगना के बयान पर गायक-संगीतकार विशाल ददलानी ने भी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि लोग प्रदर्शनकारियों की कथित अभद्र भाषा पर तो शोर मचा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा की गई कथित हिंसा पर चुप हैं।

विशाल ददलानी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, “बुरी भाषा? आपने सड़कों पर बच्चों को पीटा, उन पर पत्थर फेंके, उन पर गोली चलाई, आंसू गैस छोड़ी और पैलेट गन से उनके चेहरे तक छलनी कर दिए। आपके किराए के गुंडे अब भी उन्हें धमका रहे हैं और पीट रहे हैं। आपने ये गालियां खुद कमाई हैं।”

यह भी पढ़ें: युवा हिंदू महिलाओं पर कंगना रनौत का विवादित बयान, बताया- बदसूरत, भ्रष्ट और जेनरेशन गटर

क्या बोलीं कंगना?

कंगना ने इंस्टाग्राम पर सीजेपी प्रोटेस्ट की वायरल वीडियो को लेकर लिखा था,”मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह इतनी बदसूरती नहीं देखी; GenZ के विरोध-प्रदर्शनों की ये रील्स देखकर तो उल्टी आ जाती है। जिस तरह से वे बात करते हैं और जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी किसी फ़्रेम में एक साथ इतनी अजीब और भद्दी चीजें नहीं देखीं। छी! इन्हें कौन पैदा कर रहा है और इनकी परवरिश कैसे हो रही है?”

इसके बाद उन्होंने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई। जिसमें उन्होंने लिखा, “सबसे ज्यादा चौंकाने वाला व्यवहार उन युवा हिंदू महिलाओं का है, जो स्वतंत्र और सफल करियर वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करतीं। वास्तव में स्वतंत्र महिलाएं विद्रोही फैसले लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद उठाती हैं, क्योंकि वे अपने दम पर खड़ी होती हैं। वे अपने माता-पिता या परिवार की कीमत पर ऐसा नहीं करतीं।”

यह भी पढ़ें: ‘इनकी परवरिश कौन कर रहा है’, CJP प्रोटेस्ट की वायरल रील्स पर भड़कीं कंगना रनौत, Gen Z को लगाई फटकार

इन पोस्ट को लेकर कंगना की काफी आलोचना हुई। जिसके बाद अब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। जिसमें उन्होंने कहा, “नमस्ते दोस्तों ये रील मैं मीडिया के बंधूं के लिए बना रही हूं क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो की गटर चाप अनैतिक अशलील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने बजूर्गों के सामने महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि हम अपने समाज में ये सब स्वीकार नहीं करते। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अशलील हर्कतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुलाइज कर दे हमारे घर के बजूर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस हो।” पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें…