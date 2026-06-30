समय रैना का शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पिछले साल विवादों में रहने के बाद एक बार फिर से नए सीजन के साथ आ चुका है। इस बार बड़ी बात ये है कि समय का शो अब नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। कुछ लोग उनके शो की वापसी पर खुश हैं तो वहीं कुछ को इस शो से अब भी आपत्ति है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) बनाने वाले अभिजीत दीपके की राय भी ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ को लेकर बिल्कुल अलग है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ये शो पसंद नहीं है और वे इसके दूसरे सीजन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। इस दौरान उन्होंने समय रैना को प्रिविलेज्ड भी बताया।

अनफिल्टर्ड बाय समदीश पॉडकास्ट में अभिजीत दीपके से पूछा गया कि क्या वह कभी ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में नजर आएंगे। इस पर उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, “मैं इंडियाज गॉट लेटेंट में नहीं जाऊंगा। मुझे वो शो पसंद नहीं है। क्योंकि वहां सोच यही है कि लड़ना क्यों है, आसान रास्ता अपनाओ और निकल जाओ। लेकिन आप ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप प्रिविलेज्ड हैं।”

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सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

अभिजीत के बयान का एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स की अलग-अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने उनकी बात से सहमति जताई, जबकि कई यूजर्स ने समय रैना को प्रिविलेज्ड कहे जाने पर सवाल उठाए।

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एक यूजर ने लिखा, “उन्होंने खुद अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है, फिर समय को प्रिविलेज्ड कैसे कह सकते हैं?” दूसरे ने लिखा, “प्रिविलेज्ड? ये खुद बोस्टन में पढ़े हैं, हर किसी को प्रिविलेज्ड कहना बंद कीजिए।” वहीं एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “जब ये खुद अमेरिका में पढ़ चुके हैं तो क्या ये प्रिविलेज्ड नहीं हैं?”

क्या था समय रैना के शो से जुड़ा विवाद?

पिछले साल रणवीर इलाहाबादिया ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का हिस्सा बने थे। उन्होंने शो में आपत्तिजनक सवाल सवाल किया था। जिसके बाद समय रैना का शो विवादों में आ गया। सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ, जिसके बाद समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुईं। बढ़ते विवाद के बीच समय रैना ने शो के पहले सीजन के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए और बाद में स्वीकार किया कि इस विवाद का उनके निजी और पेशेवर जीवन पर गहरा असर पड़ा। दोनों ने इसके बारे में खुलकर बात की थी। पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…