हाल ही में मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है, खासकर ईरान पर हुए सैन्य हमलों के बाद। इस बीच खाड़ी क्षेत्र के कई शहरों में विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं और पूरे इलाके में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है, दुबई में भी विस्फोट हुआ। इसी बीच, रैपर यो यो हनी सिंह, जो इस समय दुबई में मौजूद हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को आश्वस्त किया कि वह सुरक्षित हैं और शहर में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। मगर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने एक पोस्ट शेयर कर बताया कि उनके बेटे दुबई में फंसे हुए हैं।

बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि उनका बेटा दुबई में फंसा हुआ है और उसे मदद की जरूरत है।

अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, ‘मेरा बेटा जय भट्टाचार्य इस समय दुबई में फंसा हुआ है और एक पिता के तौर पर यह हमारे परिवार के लिए बहुत ही कष्ट का समय है। मैं भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज उनकी स्थिति पर ध्यान दें और जल्द से जल्द उनकी सुरक्षित भारत वापसी में सहायता करें। हम आपके तत्काल सहयोग और हस्तक्षेप की उम्मीद करते हैं। प्लीज मेरे बेटे को सुरक्षित घर लाने में मदद करें।”

सोनल चौहान भी दुबई में फंसी थीं

भारतीय नागरिकों की तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान भी दुबई में फंसी हुई थीं। हालात बिगड़ने के बीच उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षित स्वदेश वापसी में मदद की अपील की थी। अब वो भारत लौट आई हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत लौटकर वह खुद को बेहद शुक्रगुजार महसूस कर रही हैं। इस मुश्किल दौर में फैंस, दोस्तों और शुभचिंतकों से मिले प्यार, दुआओं और अनगिनत संदेशों के लिए उन्होंने दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि लोगों का यह स्नेह और समर्थन उनके लिए बहुत मायने रखता है और इसी हौसले ने उन्हें कठिन समय में मजबूत बनाए रखा। सुरक्षित घर लौट पाना उनके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं।

ईशा गुप्ता भी लौटीं भारत

दुबई में तनावपूर्ण हालात के बीच फंसी रहीं एक्ट्रेस ईशा गुप्ता अब सुरक्षित भारत लौट आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सलामती की खबर शेयर करते हुए लिखा, “घर वापस आकर बहुत शुक्रगुजार हूं। आप सभी की प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए दिल से धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं।”

