Bigg Boss 16: Abdu Rozik ने घर में मारी फिर से एंट्री, निमृत कौर को किया इग्नोर

Bigg Boss: बिग बॉस 16 में अब्दु रोजिक वापिस आ चुके हैं लेकिन घर में आकर उनके बिहेवियर में एक बदलाव देखने को मिल रहा है।

अब्दु रोजिक की घर में हुई वापसी (image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram