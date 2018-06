अमेरिकन टीवी क्राइम ड्रामा ‘क्‍वांट‍िको’ में हिंदू आतंकी दिखाए जाने के बाद अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लोगों के निशाने पर आ गईं। शो की लीड एक्ट्रेस प्रियंका के प्रति भारतीयों का गुस्सा देखते हुए इसके निर्माता को मांफी तक मांगनी पड़ी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक वॉल्ट डिज्नी के मालिक एबीसी ने एक बयान जारी कर माफी मांगी। एबीसी के बयान में कहा गया, “इस एपिसोड ने बहुत सारी भावनाओं को उकसाया है, जिनमें से ज्यातार के निशाने पर प्रियंका चोपड़ा हैं, जिन्होंने शो नहीं बनाया, न ही वह इसे लिखती या निर्देशित करती हैं।” एबीसी ने कहा है कि सीरीज में दिखाई गई कहानी में चोपड़ा की कोई भागीदारी नहीं है। बयान में कहा गया, “शो में कई अलग-अलग जातियों और पृष्ठभूमि के प्रतिद्वंद्वियों को दिखाया गया है लेकिन इस मामले में हमने अनजाने में और अफसोसपूर्वक एक जटिल राजनीतिक मुद्दे में कदम रख दिया। निश्चित रूप से किसी को भी अपमानित करने का हमारा इरादा नहीं था।”

बता दें कि क्वांटिको के एपिसोड ‘द ब्लड ऑफ रोमियो’ एक एमआईटी प्रोफेसर को रुद्राक्ष की माला पहने हुए बतौर हिंदू आतंकी दिखाया गया है जो कि एक परमाणु धमाके साजिश रचता है और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना चाहता है। ऐसा दिखाए जाने के बाद भारतीयों ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने दक्षिण कोरियाई ब्रांड सैमसंग तक को प्रियंका के जरिये निशाने पर ले लिया। प्रियंका इसकी ब्रांड अंबेसडर हैं इसलिए लोगों ने ट्विटर पर बायकॉट सैमसंग हैशटैग से मुहिम छेड़ दी।

This is the scene from Quantico where the terrorist is being shown with ‘Rudraksha’ & Priyanka Chopra had no objections with it. Now let’s #BoycottSamsung nation-wide until the remove her from brand ambassador post. #PriyankaChopra #BoycottSamsung pic.twitter.com/XCOU2lgR0c

— Subir Khanna (@Subir_khanna) June 6, 2018