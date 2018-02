बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने हाल ही में युवा अभिनेता वरुण शर्मा को ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। आयुष्मान ने एक तस्वीर के साथ कुछ इस अंदाज में ट्वीट किया कि एक्ट्रेस कृति अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। असल में आयुष्मान ने एक सेल्फी तस्वीर शेयर की थी जिसमें आगे आयुष्मान खड़े हैं और उनके पीछे खड़ी हैं कृति सेनन। सबसे पीछे वरुण शर्मा खड़े हुए थे। आयुष्मान और वरुण जहां फनी फेस बना रहे हैं वहीं कृति सेनन बड़ी क्यूट सी स्माइल दे रही हैं।

आयुष्मान ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, “हैप्पी बर्थडे वरुण धवन। ईश्वर करे तुम कृति सेनन जितने खूबसूरत हो जाओ।” आयुष्मान के इस ट्वीट पर कृति सेनन को हंसी आ गई और उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा- हाहाहाहाहा… मतलब कुछ भी। तुम पागल हो। इस ट्वीट को हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया है। मालूम हो कि आयुष्मान खुराना आखिरी बार फिल्म ‘मेरी प्यारी बिंदु’ में नजर आए थे। इस फिल्म में वह परिणीति चोपड़ा के साथ नजर आए थे।

Happy bday @varunsharma90!

May you become as beautiful as @kritisanon pic.twitter.com/xPAAMvtkxC

— Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) February 5, 2018