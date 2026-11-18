बॉबी देओल एक बार फिर बाबा निराला बनकर दर्शकों के बीच लौटने के लिए तैयार हैं। उनकी चर्चित वेब सीरीज ‘आश्रम’ के चौथे सीजन का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। सीरीज के नए सीजन की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद से ही दर्शकों के बीच इसकी रिलीज को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक रिलीज की तारीख का आधिकारिक एलान नहीं किया है।

दरअसल, सीरीज में अहम भूमिका निभा रहे अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने हाल ही में चौथे सीजन की शूटिंग पूरी होने की जानकारी दी है। इसके अलावा बॉबी देओल और प्रकाश झा ने भी साथ मिलकर इस सीरीज का रैपअप केक काट दिया है।

अक्षय ने शूटिंग खत्म होने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस सीजन की शूटिंग उनके लिए बेहद खास रही। उन्होंने सेट से कई खूबसूरत यादें साथ लेकर जाने की बात भी कही।

कब और कहां रिलीज होगी ‘आश्रम 4’?

‘आश्रम 4’ की शूटिंग पूरी होने के बाद अब दर्शकों को इसकी रिलीज का इंतजार है। हालांकि, अभी तक मेकर्स की ओर से इसकी ओटीटी रिलीज डेट की पुष्टि नहीं की गई है। उम्मीद है कि यह सीरीज अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगी। इसके पिछले सभी सीजन इसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए थे।

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बता दें कि ‘आश्रम’ का पहला सीजन 28 अगस्त 2020 को रिलीज हुआ था। इसके बाद दूसरा सीजन नवंबर 2020 और तीसरा सीजन जून 2022 में दर्शकों के बीच आया। चौथे सीजन की घोषणा साल 2023 में की गई थी। ऐसे में नए सीजन का इंतजार कर रहे फैंस को इसकी रिलीज से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

क्या होगी ‘आश्रम 4’ की कहानी?

प्रकाश झा के निर्देशन में बनी ‘आश्रम’ की कहानी बाबा निराला के इर्द-गिर्द घूमती है। इस किरदार को बॉबी देओल ने निभाया है। सीरीज में धर्म और आस्था की आड़ में चलने वाले अपराध, धोखाधड़ी और सत्ता के खेल को दिखाया गया है।

आने वाले सीजन में कहानी पिछले सीजन के घटनाक्रम को आगे बढ़ाएगी। इसमें पम्मी पहलवान और बाबा निराला के बीच टकराव देखने को मिल सकता है। पम्मी का किरदार अभिनेत्री अदिति पोहनकर निभा रही हैं। पिछले सीजन में पम्मी ने बाबा निराला के खिलाफ बगावत कर दी थी। ऐसे में नए सीजन में आश्रम के भीतर बदलते समीकरण और सत्ता की लड़ाई कहानी का अहम हिस्सा हो सकते हैं।

सीरीज में बॉबी देओल और अदिति पोहनकर के अलावा चंदन रॉय सान्याल, दर्शन कुमार, त्रिधा चौधरी, अनुप्रिया गोयनका, ईशा गुप्ता और अध्ययन सुमन भी नजर आएंगे।