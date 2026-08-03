‘बिग बॉस 13’ से घर-घर में पहचान बनाने वालीं शहनाज गिल एक बार फिर चर्चा में हैं। सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ से बॉलीवुड में कदम रखने वाली शहनाज इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘इश्कनामा’ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है।

इसी बीच टीवी शो ‘सपने सुहाने लड़कपन के’ फेम एक्ट्रेस आंचल खुराना के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। आंचल ने शहनाज गिल के आईक्यू लेवल पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शहनाज के भाई शहबाज बदेशा को लेकर भी कई टिप्पणियां की हैं, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।

आंचल खुराना ने हाल ही में टेली मसाला को इंटरव्यू दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि वो रियलिटी शो में शहनाज के साथ काम कर चुकी हैं। अब उन्होंने शहनाज को लेकर कई दावे किए और उन्हें एक सेल्फ-ऑब्सेस्ड लड़की बताया है। साथ ही कहा कि शहनाज का आईक्यू लेवल बहुत कम है।

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आंचल खुराना ने कहा, “लोग शहनाज को लेकर इतने क्रेजी हैं, लेकिन वो एक सेल्फ-ऑब्सेस्ड लड़की है। उसका आईक्यू लेवल भी बहुत कम है। उसके वीडियोज इस तरह एडिट किए जाते हैं कि वो बहुत क्यूट और भोली-भाली लड़की की तरह लगती है। लेकिन, असल में वो बहुत चंट है। मैं पंजाब में 8 साल रही हूं और मैंने शहनाज के बैकग्राउंड को लेकर क्या-क्या बातें सुनी हैं। वहां उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बदनाम था। ‘मुझसे शादी करोगे’ में शहनाज और उसके भाई शहबाज के सीन्स को इस तरह एडिट किया गया है कि दोनों बहुत फनी लगते हैं, लेकिन दोनों बहुत बदतमीज हैं।”

आंचल खुराना आगे कहा, “मुझे पता है कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ बोलेगा और मैं उससे डरती नहीं हूं। मैंने उसे एक बार कुछ कहा था, मुझे नहीं पता था कि ये गाली हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में वो शब्द आम है। मगर उस एक बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया। उसने मेरे में बहुत कुछ कहा, लेकिन शो में उसकी एक भी बात नहीं दिखाई गई। उसे एडिट कर दिया गया। मैंने उसे वो शब्द क्यों कहा था, वो भी काट दिया गया। क्योंकि वो शहनाज का भाई है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है।’

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इन दिनों शहनाज गिल का नाम राघव जुयाल के साथ भी जोड़ा जा रहा है। दोनों की बढ़ती नजदीकियों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हाल ही में शहनाज, राघव के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुई थीं। इस दौरान दोनों को साथ में स्पॉट किया गया। वायरल वीडियो में पहले शहनाज, राघव का हाथ थामे नजर आईं और बाद में राघव उन्हें कार तक छोड़ते और बैठाते दिखे। इन तस्वीरों और वीडियोज के सामने आने के बाद दोनों की डेटिंग की अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया। हालांकि, शहनाज और राघव ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।