Amrapali Dubey बेबी बंप के साथ आईं नजर, जानिए क्या है इस वायरल तस्वीर का सच

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ( Amrapali Dubey) ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में उनका बेबी बंप साफ-साफ देखा जा सकता है।

आम्रपाली दुबे ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप (image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram