सलमान खान पर भारी पड़े आमिर, ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ ने ऐसे तोड़ा ‘टाइगर जिंदा है’ का रिकॉर्ड

आमिर खान की फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ और सलमान खान की फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ हाल ही में चीन में रिलीज हुई थीं। आमिर खान स्टारर फिल्म चीन के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म को दर्शकों की ओर से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आमिर खान स्टारर फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान सलमान खान पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, इस बात की जानकारी खुद ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी। रमेश बाला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, आमिर खान की फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। जबकि फिल्म के दूसरे हफ्ते में फिल्म का कुल कलेक्शन 418 करोड़ रुपए हो गया है। यदि भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 करोड़ रुपए और बाकि अन्य प्रदेशों में फिल्म का कलेक्शन कुल 65 करोड़ के आसपास रहा। यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो आमिर खान की फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ का कलेक्शन 560 करोड़ के पास पहुंच गया है।

With ₹ 560+ Crs in WW Gross, now #SecretSuperstar has overtaken #TigerZindaHai ‘s ₹ 558 Crs to become 2017’s No.1 Hindi Movie (Only Version) at the WW Box office..

