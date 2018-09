View this post on Instagram

और इ हैँ हम, फिरंगी मल्लाह. हम से ज्यादा नेक इन्सान इस धरती पे कहीं नहीं मिलेगा आपको. सच्चाई तो हमरा दूसरा नाम है, और भरोसा हमरा काम. दादी कसम !!! #ThugsOfHindostan | @yrf | @tohthefilm | @amitabhbachchan | @katrinakaif | @fatimasanashaikh