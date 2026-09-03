साल 2004 में आशुतोष गोवारिकर की फिल्म ‘स्वदेस’ आई थी, जिसमें शाहरुख खान ने मोहन भार्गव का किरदार निभाया था और उन्हें इस रोल में काफी पसंद भी किया गया था। मगर वो इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे, इस फिल्म में आमिर खान को कास्ट किया जाना था। आइये जानते हैं आमिर की जगह ये फिल्म शाहरुख को कैसे मिली।

‘लगान’ में बाघा का किरदार निभाने वाले अभिनेता-लेखक अमीन हाजी ने ‘स्वदेस’ की कहानी लिखने में भी योगदान दिया था। उनके मुताबिक इस फिल्म में पहले आमिर खान को कास्ट किया जाना था। उस समय फिल्म का नाम ‘देश’ था। इसके बाद ऋतिक रोशन को फिल्म की कहानी सुनाई गई और आर माधवन ने भी इस किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। आखिरकार शाहरुख खान इस फिल्म में कास्ट किया गया।

अमीन हाजी ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे ‘स्वदेस’ की कास्टिंग बदली और कैसे आमिर खान को ध्यान में रखकर शुरू की गई फिल्म आखिरकार शाहरुख खान के करियर की यादगार फिल्मों में शामिल हो गई।

आमिर खान बनने वाले थे ‘स्वदेस’ के मोहन भार्गव

अमीन हाजी ने बताया कि ‘लगान’ के बाद आशुतोष गोवारिकर की अगली फिल्म आमिर खान के साथ ‘स्वदेस’ ही होने वाली थी। आमिर फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के साथ-साथ आमिर खान प्रोडक्शंस के जरिए इसके निर्माता भी बनने वाले थे।

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हाजी ने कहा, “उस समय आमिर को ही शाहरुख खान वाला किरदार निभाना था। शुरुआत से ही आमिर इस फिल्म के लिए तय थे। ‘लगान’ के बाद अगली फिल्म आमिर के साथ यही थी।” हालांकि, आमिर फिल्म की स्क्रिप्ट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें फिल्म का प्लॉट पसंद आया था, लेकिन वह कहानी के कुछ हिस्सों पर दोबारा काम करना चाहते थे।

हाजी के कहा, “आमिर को हमारी तैयार की हुई स्क्रिप्ट की कुछ चीजें पसंद नहीं आई थीं। उन्हें स्क्रिप्ट का वह वर्जन पसंद नहीं आया था, लेकिन कहानी उन्हें पसंद थी।”

सबसे बड़ी समस्या समय की थी। आमिर स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इसके लिए पर्याप्त समय नहीं था। दूसरी तरफ आशुतोष गोवारिकर ‘लगान’ के बाद जल्द से जल्द अपनी अगली फिल्म शुरू करना चाहते थे।

क्या था फिल्म छोड़ने का कारण?

हाजी ने कहा, “आमिर को कहानी बहुत पसंद थी। वह बस कुछ चीजों पर काम करना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके पास समय नहीं था। आमिर एक समय में एक ही फिल्म करते हैं।”

आखिरकार आमिर ने इस फिल्म से बतौर अभिनेता पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि, हाजी के मुताबिक शुरुआत में वह फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार थे। उन्होंने गोवारिकर से कहा कि वह अपनी पसंद के किसी दूसरे अभिनेता के साथ फिल्म बना सकते हैं।

हाजी ने बताया, “आमिर बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा, ‘ठीक है, मैं फिर भी फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा। आप तय कर लीजिए कि इस भूमिका में किसे लेना चाहते हैं।'”

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ऋतिक रोशन और आर माधवन भी रेस में थे

बाद में आमिर फिल्म के प्रोडक्शन से भी अलग हो गए। हाजी ने साफ किया कि ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शाहरुख खान ने फिल्म में आमिर की जगह ले ली थी। आमिर समझ चुके थे कि आशुतोष गोवारिकर अपनी अगली फिल्म जल्द बनाना चाहते हैं और वह अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहते थे।

हाजी ने कहा, “ऐसा नहीं था कि शाहरुख के आने के बाद आमिर अभिनेता और निर्माता दोनों के तौर पर बाहर हो गए। आमिर इसलिए निर्माता के तौर पर भी अलग हुए क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि आशुतोष अभी अपनी अगली फिल्म बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।”

ऋतिक रोशन और आर माधवन ने दिया था ऑडिशन

इसके बाद गोवारिकर ने दूसरे अभिनेताओं पर विचार करना शुरू किया। ऋतिक रोशन को फिल्म की कहानी सुनाई गई थी, जबकि आर माधवन ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन भी दिया था।

हाजी ने माधवन के ऑडिशन की तारीफ करते हुए कहा, “हमने ऋतिक रोशन को भी स्क्रिप्ट सुनाई थी। माधवन ने भी ऑडिशन दिया था और क्या शानदार ऑडिशन था। उन्होंने कमाल कर दिया था। वह एक बेहतरीन अभिनेता हैं।”