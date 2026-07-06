बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान 61 साल की उम्र में तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे हैं। उन्होंने 5 जुलाई को अपने घर पर गौरी स्प्रैट के साथ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्राइवेट वेडिंग की, जिसमें केवल उनके परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए। शादी के बाद आमिर खान को अपने घर के बाहर देखा गया और उनका लुक चर्चा में आ गया।

आमिर खान ने अपनी शादी में धोती कुर्ता पहना था। जब वो अपनी शादी में आए दोस्तों को छोड़ने के लिए घर से बाहर आए तो उन्हें हाथ जोड़े नंगे पैर देखा गया। उन्होंने पैपराजी के लिए पोज भी दिए।

आमिर के सादगी भरे अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। उन्होंने सफेद पारंपरिक आउटफिट के साथ ब्रॉन्ज ब्रोच पहना था, जबकि गौरी ने बेज रंग की खूबसूरत ड्रेस और ब्रेडेड हेयरस्टाइल में एलिगेंट लुक कैरी किया।

पैर में चांदी की पायल पहने दिखे आमिर

आमिर की सादगी के साथ उनके लुक की एक और खास बात चर्चा में रही। दाएं पैर में पहनी मोटी चांदी की पायल। जी हां! आमिर के पैर में पायल ने फैंस का ध्यान खींचा और उनकी शादी के लुक की सबसे चर्चित डिटेल्स में शामिल हो गई।

यह भी पढ़ें: Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: हाथ चूमा फिर गले लगकर आमिर-गौरी ने किया डांस, इनसाइड वीडियो वायरल

आमिर खान ने दी थी शादी की जानकारी

शादी से पहले आमिर ने कहा था कि यह बेहद निजी समारोह होगा और उन्होंने फैंस व मीडिया से सिर्फ आशीर्वाद देने की अपील की थी। समारोह के कई इनसाइड वीडियो और तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें कपल डांस करता और शादी की रस्में निभाता दिखा। एक वीडियो में गौरी ने आमिर को अपना रक्षक और सहारा बताया।