बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर एक्टर आमिर खान तीसरी बार शादी कर रहे हैं। 61 साल की उम्र में एक्टर एक बार फिर से शादी करेंगे और ये शादी 5 जुलाई को होने वाली है। ‘वैराइटी इंडिया’ के साथ बातचीत में आमिर खान ने गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी बार शादी और शादी की तारीख की पुष्टि की थी। अब एक और इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने शादी की डीटेल्स के बारे में बात की है। शादी कहां होगी, कैसे होगी, इन सभी बातों को साफ किया है। चलिए बताते है पूरी खबर

आमिर-गौरी की शादी की डीटेल

एक्टर आमिर खान ने अपनी शादी के बारे में ‘डेकन क्रॉनिकल’ से बातचीत के दौरान बताया कि वो अपनी शादी को काफी निजी रखने वाले है। आमिर खान और गौरी स्प्रैट घर में अपने परिवार की मौजूदगी के बीच शादी करेंगे। एक्टर ने कहा- ‘ये घर पर होने वाली एक बेहद सिंपल रजिस्टर्ड मैरिज होगी, जिसमें सिर्फ दोनों परिवारों के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त शामिल होंगे। हम दोनों इस समारोह को बहुत ही सादा और निजी रखना चाहते हैं।’

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बता दें कि आमिर खान ने पहले इस बात को साफ किया था कि वो और गौरी बिना शादी के भी खुश है। उनके शादी के प्लान अभी नहीं है। फिर एक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी शादी की बात को कंफर्म कर दिया।

‘एनबीटी’ को दिए एक इंटरव्यू में आमिर खान ने गौरी स्प्रैट के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा, ‘मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता हूं कि गौरी मेरी जिंदगी में आईं। हमारे रिश्ते की शुरुआत मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। वह बहुत शानदार इंसान हैं और उनके साथ मुझे सुकून और मानसिक शांति मिलती है।’

कब हुई थी आमिर खान गौरी स्प्रैट की मुलाकात

आमिर खान और गौरी स्प्रैट पिछले दो साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और करीब एक साल से साथ रह रहे हैं। दोनों की मुलाकात बेंगलुरु में आमिर की कजिन नुजहत खान के जरिए हुई थी। आमिर ने अपने 60वें जन्मदिन के आसपास मीडिया से गौरी को अपनी ‘पार्टनर’ के रूप में मिलवाया था।

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गौरी पहले बेंगलुरु की एक सैलून चेन से जुड़ी हुई थीं, लेकिन अब वह आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ काम कर रही हैं। आमिर ने कई मौकों पर कहा है कि गौरी के साथ वह खुद को काफी ‘स्थिर’ और खुश महसूस करते हैं। बता दें कि यह आमिर खान की तीसरी शादी होने वाली है।

आमिर खान की पिछली दो शादियां

आमिर की साल 1986 में पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे आइरा खान और जुनैद खान हैं। इसके बाद उन्होंने फिल्ममेकर किरण राव से 2005 में शादी की, जिनसे उनका बेटा आजाद है। हालांकि, 2021 में आमिर और किरण ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था।