जहां एक तरफ हर कोई ‘धुरंधर 2’ के बारे में बात कर रहा है, वहीं बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स ने इस फिल्म को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इन सेलेब्स में रणवीर सिंह की पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है। हालांकि अमीषा पटेल, प्रीटि जिंटा, रजनीकांत समेत कई साउथ एक्टर्स के बाद कंगना रनौत ने भी ‘धुरंधर 2’ की तारीफ की है। इसी बीच आमिर खान से जब आदित्य धर की इस ब्लॉकबस्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने ये फिल्म देखी ही नहीं।

केवल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ही नहीं, आमिर खान ने बताया कि उन्होंने अब तक इसका पहला पार्ट भी नहीं देखा है। हालांकि उन्होंने फिल्म की सफलता को लेकर मेकर्स को बधाई दी है।

दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली (IFFD) 2026 के दूसरे दिन आमिर खान से जब मीडिया ने ‘धुरंधर 2‘ के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, “मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ तारीफ ही सुन रहा हूं। ‘धुरंधर’ और अब ‘धुरंधर 2’- दोनों फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मेरी तरफ से पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं।”

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विक्की कौशल ने भी नहीं देखी ‘धुरंधर 2

आमिर खान ही नहीं, बल्कि विक्की कौशल ने भी इस फिल्म को अब तक नहीं देखा है। IFFD 2026 के पहले दिन उन्होंने कहा,“मैं बहुत खुश हूं कि ‘धुरंधर’ इतनी अच्छी चल रही है। पहला पार्ट मुझे बहुत पसंद आया था, दूसरा अभी देखना बाकी है। आदित्य एक बेहतरीन फिल्ममेकर हैं और कास्ट भी शानदार है। जैसे ही मुंबई वापस जाऊंगा, फिल्म जरूर देखूंगा।”

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कंगना रनौत ने भी इसी इवेंट में फिल्म के बारे में बात की और इसे भारत की नई तस्वीर बताया है। उन्होंने कहा, “यह नए भारत की तस्वीर है। इसमें संस्कृति, देशभक्ति और आधुनिकता के साथ एक विकसित भारत का सपना नजर आता है। आप इसमें नए भारत की ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे मंच होने चाहिए। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने हमें विकसित भारत का सपना दिया है और हम सभी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।” पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें…