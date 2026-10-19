आमिर खान के भांजे इमरान खान चर्चा में हैं। 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर वो कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं। CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग यह प्रदर्शन हुआ था। इमरान यहां अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन और कजिन जैन मैरी संग पहुंचे थे।

मुंबई पुलिस ने तीनों को तुरंत हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में उन्होंने सभी को जाने दिया। इसके बाद इमरान को अपनी अमेरिकी नागरिकता के चलते पुलिस की ओर से भारत छोड़ने का नोटिस मिला। कहा गया कि एक्टर 28 अक्टूबर तक भारत से चले जाएं। इस नोटिस को एक्टर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है।

राज ठाकरे से मिले आमिर खान

इस बीच इमरान खान के मामा आमिर खान ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। ठाकरे के मुंबई स्थित घर शिवतीर्थ में आमिर उनसे मिले। इस मुलाकात के समय ने सबका ध्यान खींच लिया है। मगर न तो आमिर और न ही मनसे प्रमुख ने बताया कि दोनों के बीच मुलाकात के दौरान क्या चर्चा हुई।

Mumbai, Maharashtra: Actor Aamir Khan meets MNS chief Raj Thackeray at his residence, Shivtirth. The meeting comes amid reports that Aamir’s nephew, actor Imran Khan, has challenged a notice asking him to leave India in court



(Source: MNS) pic.twitter.com/R1I39SdItu — IANS (@ians_india) October 18, 2026

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रिपोर्ट्स के अनुसार, राज ठाकरे से मुलाकात के दौरान आमिर खान की पत्नी गौरी स्प्रैट भी उनके साथ थीं। दोनों पहले भी मिल चुके हैं और उनके बीच गर्मजोशी भरा रिश्ता माना जाता है। हालांकि इस बार यह मुलाकात तब हुई है जब इमरान मुंबई के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के एक नोटिस को चुनौती दे रहे हैं। नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर, 2026 तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।

मुलाकात को लेकर अटकलें

आमिर खान और राज ठाकरे की एक साथ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रविवार की इस मुलाकात के समय ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या दोनों की बातचीत में इमरान के मामले पर चर्चा हुई।

अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। न तो मनसे प्रमुख ने मुलाकात को इमरान के कानूनी मामले से जोड़ते हुए कोई बयान जारी किया है, और न ही रिपोर्ट्स में शिवतीर्थ में हुई बातचीत का कोई विवरण साझा किया गया है। अटकलें इसलिए भी बढ़ी हैं, क्योंकि राज ठाकरे खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की आलोचना कर चुके हैं।

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इमरान खान ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

इमरान ने FRRO नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। इमरान खान एक अमेरिकी नागरिक हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा था। इस निर्देश को देने वाले पुलिस नोटिस को एक्टर ने चुनौती दी।

इमरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्हें कोर्ट से 26 अक्टूबर की डेट मिल गई है।