Aamir Khan: अभिनेता आमिर खान की तुर्की की फर्स्ट लेडी के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में तुर्की पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई। इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर आने के बाद आमिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। ट्विटर पर #AamirKhan ट्रेंड करने लगा और अभिनेता के बायकॉट की मांग उठने लगी।

इस तस्वीर को देखने के बाद एक यूजर ने इस तस्वीर पर कमेंट किया- ‘आमिर खान भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अब ये सेफ महसूस कर रहे हैं… एंटी इंडिया तुर्की के साथ। इनकी मूवी रिलीज पर ये पिक याद रखना। हमारे पैसे को हमारे अगेंस्ट यूज मत होने देना। अनीत घोष नाम के एक शख्स ने लिखा- ‘आमिर खान की पत्नी किरण राव बेंगलुरू से हैं। और उनके ‘भाईयों’ द्वारा बेंगलुरू को जलाया गया, वह भी एक पोस्ट की वजह से। आमिर और उनकी पत्नी सेफ महसूस नहीं कर सकते। ‘

एक यूजर ने कहा- ‘आमिर खान इनसे मिले… फर्स्ट लेडी ऑफ तुर्की। इनकी पत्नी कहती हैं कि ये भारत में सेफ नहीं। तुर्की भारत के खिलाफ है। वह कहते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम खुश नहीं हैं। शेम ऑन यू आमिर खान।’

Aamir khan feels unsecure in India. Now,he is feeling safe in Anti-India Turkey.

Iski movie release per yeh pic yaad rakhna. Humare paise ko humare against use mat honay dena!!#AamirKhan #Erdogan pic.twitter.com/xBuTJhEQTr

— Adarsh kumar (@AdarshK37500458) August 16, 2020