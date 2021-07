आमिर खान और किरण राव ने कल एक संयुक्त बयान जारी कर अपने तलाक की घोषणा कर दी। दोनों ने 16 साल साथ रहने के बाद अलग होने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनके कारोबारी रिश्ते बने रहेंगे और दोनों मिलकर अपने बेटे आज़ाद का पालन पोषण करेंगे। अब आमिर खान और किरण राव ने मिलकर एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि उनका रिश्ता बदला है लेकिन वो साथ हैं। वीडियो में आमिर ख़ान किरण राव का हाथ पकड़े हुए दिखे हैं।

वीडियो जूम का है जिसे पत्रकार शिवांगी ठाकुर ने शेयर किया है। वीडियो में आमिर कह रहे हैं, ‘आप लोगों को दुख भी हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि दोनों बहुत खुश हैं और एक ही परिवार हैं। हमारे रिश्ते में बदलाव आया है लेकिन हम एक-दूसरे के साथ ही हैं।’

इसके बाद आमिर अपना हाथ किरण की तरफ बढ़ाते हैं जिसे वो थाम लेती हैं। उनका हाथ थामे हुए आमिर कहते हैं, ‘आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। पानी फाउंडेशन हमारे लिए आज़ाद (आमिर-किरण का बेटा) की तरह है। जैसा मेरा बच्चा है, वैसा ही मेरे लिए पानी फाउंडेशन। हमलोग हमेशा परिवार ही रहेंगे और आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करिए, दुआ करिए। बाद यही कहना था हमें।’

Listen what Mr. Perfectionist and Kiran Rao said after getting divorced. #AamirKhan pic.twitter.com/5lXtwHIXo2

