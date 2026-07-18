बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली धमकियों के बाद अब आमिर खान भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं। खुद को उनके गिरोह का सदस्य बताने वाले आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो क्लिप के जरिए अभिनेता को जान से मारने की गंभीर धमकी दी है। बता दें कि इस गैंग ने आरोप लगाया है कि खान और अन्य लोग देश में लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इसे उनकी संस्कृति पर सीधा हमला बताया है।

पोस्ट में लिखा गया कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और त्वरित प्रतिशोध का वादा किया गया। साथ ही स्पष्ट रूप से धमकी दी गई है कि जो कोई भी अपनी स्टारडम का इस्तेमाल इन कथित कृत्यों को बढ़ावा देने के लिए करेगा, उसकी सांस रोक दी जाएगी। आमिर खान को दी गई धमकियों के अलावा, पोस्ट में राजस्थान के श्री गंगानगर में हाल ही में एक निर्दोष बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध का भी जिक्र किया गया है।

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गिरोह ने मामले को संभालने के लिए स्थानीय प्रशासन की सराहना करते हुए, उन राजनेताओं को सीधा और हिंसक अल्टीमेटम दिया है, जो कथित तौर पर कुछ दोषियों को संरक्षण दे रहे हैं। गिरोह ने चेतावनी दी कि यदि ये राजनीतिक हस्तियां तुरंत अपना हस्तक्षेप बंद नहीं करती हैं, तो उन्हें ठीक उसी तरह के क्रूर परिणामों का सामना करना पड़ेगा जो कानून से बच निकलने वाले किसी भी अपराधी के लिए निर्धारित हैं।

मुंबई पुलिस का बयान आया सामने

फिलहाल इस पोस्ट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इसी बीच मुंबई पुलिस ने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है। मुंबई पुलिस ने कहा कि उन्हें अभी तक अभिनेता आमिर खान या उनकी टीम से कथित धमकी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से कथित धमकी के बारे में पता चला और वे फेसबुक पोस्ट की पुष्टि कर रहे हैं।

मुंबई क्राइम ब्रांच ने यह पता लगाने के लिए भी जांच शुरू कर दी है कि धमकी आमिर खान या उनकी टीम को भेजी गई थी या नहीं। औपचारिक शिकायत मिलने के बाद आगे की जांच आगे बढ़ेगी।

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