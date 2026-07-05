Aamir Khan and Gauri Spratt Wedding LIVE: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और गौरी स्प्रैट आज मुंबई के बांद्रा स्थित एक्टर के घर पर शादी कर रहे हैं। दोनों एक-दूसरे को 25 सालों से जानते हैं, लेकिन उनका रिश्ता दो साल पहले ही शुरू हुआ था। गुरुवार को ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ की स्क्रीनिंग के दौरान आमिर ने पैपराजी के सामने अपनी शादी अनाउंस की थी। उन्होंने बताया था कि वह 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं।
अपने खास दिन के बारे में बात करते हुए, आमिर खान ने बताया कि वे अपने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में अपनी शादी रजिस्टर करेंगे। इसके बाद कोई वेडिंग रिसेप्शन नहीं होगा। यह एक्टर की तीसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने रीना दत्ता और किरण राव से शादी की थी। वहीं, गौरी की यह दूसरी शादी है।
आमिर खान ने फैंस और मीडिया से कपल को आशीर्वाद देने की रिक्वेस्ट की और कहा कि वह और गौरी सभी के आशीर्वाद के साथ अपनी जिंदगी का यह नया चैप्टर शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, “घर पे ही कर रहे हैं। आप सभी की दुआ चाहिए बस कि हम खुश रहें और प्रार्थना करेंगे कि अच्छा सफर रहे। बहुत ही घरेलू हैं।”
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आमिर के तीन और गौरी के है एक बेटा
आमिर खान के तीन बच्चे हैं। उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता से दो बच्चे हुए बेटा जुनैद खान और बेटी इरा खान। इसके बाद दूसरी पत्नी फिल्ममेकर किरण राव से उनका बेटा आजाद है और तीनों ही इस जश्न में शामिल होंगे। वहीं, बात करें गौरी स्प्रैट की तो उनकी पिछली शादी से उन्हें एक बेटा है।
बेंगलुरु में हुई थी पहली मुलाकात
आमिर खान और गौरी स्प्रैट की पहली मुलाकात बेंगलुरु में आमिर की कजिन नुजहत खान के जरिए हुई थी। दोनों ने एक साल तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर पिछले साल मार्च में अपने 60वें जन्मदिन से पहले आमिर ने उन्हें मीडिया के सामने अपनी पार्टनर के तौर पर पेश किया।
Aamir and Gauri Wedding LIVE Updates: आमिर और गौरी की शादी में शामिल होंगे आशुतोष गोवारिकर
फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर और उनकी पत्नी सुनीता गोवारिकर, आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी के खास समारोह में शामिल होने के लिए आमिर के मुंबई स्थित घर पहुंचे। 'लगान' के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, जिनकी आमिर के साथ पुरानी दोस्ती और सफल क्रिएटिव पार्टनरशिप रही है, उन करीबी दोस्तों में शामिल हैं। बता दें कि इस समारोह में परिवार के सदस्य और कुछ खास मेहमान ही शामिल हो रहे हैं।
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Aamir and Gauri Wedding Updates: कितनी है आमिर खान की नेट वर्थ
आमिर खान ने 1973 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत करने के बाद 'कयामत से कयामत तक', 'लगान', 'दिल', 'अंदाज अपना अपना', 'राजा हिंदुस्तानी', 'दिल चाहता है' और 'दंगल' जैसी यादगार हिट फिल्में दीं। एक्टिंग के अलावा अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए आमिर ने 1999 में 'आमिर खान प्रोडक्शन्स' की शुरुआत की और कई बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस कीं। 'फर्स्टपोस्ट' की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सुपरस्टार की अनुमानित नेट वर्थ 1,862 करोड़ रुपये है, जिससे वह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक बन गए हैं।
Aamir and Gauri Wedding Updates: गौरी के साथ मिलता है मुझे सुकून: आमिर
एक इंटरव्यू में आमिर ने कहा, "मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरी मुलाकात गौरी से हुई और हमारा रिश्ता शुरू हुआ। वह बहुत अच्छी हैं, उनके साथ मुझे सुकून मिलता है। हालांकि, मेरी पूर्व पत्नियों किरण राव और रीना दत्ता के साथ भी गहरे रिश्ते थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए। जब आपने पूछा, तो मुझे लगा कि गौरी का मेरे जीवन में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम साथ में बहुत खुश हैं। मुझे लगता है अब मैं जाकर पूर्ण हुआ हूं।"
Aamir and Gauri Wedding Updates: आमिर-गौरी की शादी पर सोमी अली की प्रतिक्रिया
पूर्व एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट सोमी अली ने आमिर खान और गौरी को शादी की शुभकामनाएं दीं। सोमी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "गौरी और आमिर के लिए, प्यार कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता। किसी भी उम्र में ऐसा साथी मिलना जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बांट सकें, उतना ही खूबसूरत है जितना कि 20 साल की उम्र में मिलना। खुशी चुनने में कभी देर नहीं होती। जो दिल प्यार के लिए खुला हो, वह जश्न मनाने की चीज है, आलोचना करने की नहीं।
उम्र सालों में मापी जाती है, लेकिन प्यार पलों में। साथी मिलने पर बधाई। कुछ लोग सही इंसान की तलाश में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। अगर वह सफर किसी भी उम्र में शादी तक ले जाता है, तो वह देर नहीं है। वह बिल्कुल सही समय है। एक नया अध्याय शुरू करने की हिम्मत प्रेरणादायक है। मैं आप दोनों के लिए जीवन भर खुशियों, हंसी और साथ की कामना करती हूं। सबसे अच्छी लव स्टोरी इस बात से तय नहीं होतीं कि वे कब शुरू हुईं, बल्कि इस बात से कि उन्हें कितनी गहराई से जिया गया।
उम्मीद है कि जो लोग आपकी उम्र को लेकर सवाल उठाते हैं, वे एक दिन समझेंगे कि खुशी की कोई समय-सीमा नहीं होती। उम्र बढ़ना तो तय है, लेकिन साथ-साथ उम्र बढ़ना एक तोहफा है। सबसे बड़ी उपलब्धि कम उम्र में शादी करना नहीं है, बल्कि ऐसा साथी मिलना है जिसके साथ आप उम्र भर साथ रह सकें। ये भावनाएं प्यार, साथ और जीवन के किसी भी पड़ाव पर खुशी पाने की आज़ादी का जश्न मनाती हैं। बधाई हो सोमी अली, आपकी शादी की रस्म बहुत सुंदर हो, नफरत करने वालों के पास करने के लिए कुछ बेहतर काम नहीं है।"