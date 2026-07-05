Aamir Khan and Gauri Spratt Wedding LIVE: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और गौरी स्प्रैट आज मुंबई के बांद्रा स्थित एक्टर के घर पर शादी कर रहे हैं। दोनों एक-दूसरे को 25 सालों से जानते हैं, लेकिन उनका रिश्ता दो साल पहले ही शुरू हुआ था। गुरुवार को ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ की स्क्रीनिंग के दौरान आमिर ने पैपराजी के सामने अपनी शादी अनाउंस की थी। उन्होंने बताया था कि वह 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं।

अपने खास दिन के बारे में बात करते हुए, आमिर खान ने बताया कि वे अपने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में अपनी शादी रजिस्टर करेंगे। इसके बाद कोई वेडिंग रिसेप्शन नहीं होगा। यह एक्टर की तीसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने रीना दत्ता और किरण राव से शादी की थी। वहीं, गौरी की यह दूसरी शादी है।

आमिर खान ने फैंस और मीडिया से कपल को आशीर्वाद देने की रिक्वेस्ट की और कहा कि वह और गौरी सभी के आशीर्वाद के साथ अपनी जिंदगी का यह नया चैप्टर शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, “घर पे ही कर रहे हैं। आप सभी की दुआ चाहिए बस कि हम खुश रहें और प्रार्थना करेंगे कि अच्छा सफर रहे। बहुत ही घरेलू हैं।”

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आमिर के तीन और गौरी के है एक बेटा

आमिर खान के तीन बच्चे हैं। उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता से दो बच्चे हुए बेटा जुनैद खान और बेटी इरा खान। इसके बाद दूसरी पत्नी फिल्ममेकर किरण राव से उनका बेटा आजाद है और तीनों ही इस जश्न में शामिल होंगे। वहीं, बात करें गौरी स्प्रैट की तो उनकी पिछली शादी से उन्हें एक बेटा है।

बेंगलुरु में हुई थी पहली मुलाकात

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की पहली मुलाकात बेंगलुरु में आमिर की कजिन नुजहत खान के जरिए हुई थी। दोनों ने एक साल तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर पिछले साल मार्च में अपने 60वें जन्मदिन से पहले आमिर ने उन्हें मीडिया के सामने अपनी पार्टनर के तौर पर पेश किया।

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