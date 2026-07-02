बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर एक्टर आमिर खान तीसरी बार शादी कर रहे हैं। हाल ही में सीरीज ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ की स्क्रीनिंग में पहुंचे एक्टर ने अपनी शादी की खबरों पर रिएक्शन देते हुए बताया कि गौरी स्प्रैट के साथ एक्टर 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उन्होंने अपनी शादी की अपडेट देते हुए कहा कि ये काफी छोटी शादी होने वाली है।