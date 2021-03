COVID-19 की चपेट में आमिर खान, कोरोना संक्रमण के बाद हुए क्वारंटीन

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यह जानकारी अभिनेता के प्रवक्ता ने दी है। कोरोना की चपेट में आने के बाद आमिर ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और सभी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। उनकी हालत ठीक है। कोरोना संक्रमित आमिर खान ने अपील की है कि बीते कुछ दिनों के दौरान जो भी उनके संपर्क में आए हैं, वो भी एहतियातन अपना कोविड-19 का टेस्ट करवा लें और ध्यान रखें।

बता दें, हाल ही में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, नीतू सिंह, वरुण धवन और संजय लीला भंसाली भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। तो वहीं पिछले साल आमिर खान के आस पास काम करने वाले कुल 7 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये लोग आमिर के ही कर्मचारी थे। जिनमें तुछ सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और घर के नौकरचाकर भी थे।

हाल ही में आमिर खान ने सोशल मीडिया से दूरियां बना ली हैं। 14 मार्च को आमिर खान ने अपना 56 वां जन्मदिन मनाया और उसके बाद अगले ही दिन सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया। कुछ वक्त पहले ही आमिर खान का एक्ट्रेस ऐली अवराम के साथ एक गाना सामने आया है। गाने में आमिर ऐली के साथ बेहद शानदार डांस करते नजर आ रहे हैं। इस गाने का नाम है हर फन मौला। ये गाना आमिर खान की अपकमिंग फिल्म ‘कोई जाने ना’ का है।

अब जल्द ही आमिर खान फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ में दिखाई देंगे। खबर है कि फिल्म 24 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में आएगी। क्रिसमस डे के खास मौके पर आमिर अपने फैंस के लिए ये गिफ्ट के तौर पर लाएंगे। हालांकि फिल्म तो रिलीज के लिए तैयार थी लेकिन कोरोना की वजह से ही फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया।

— ANI (@ANI) March 24, 2021