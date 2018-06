सलमान खान की फिल्म ‘रेस-3’ इस वीकेंड सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को लेकर फैन्स के अलावा बी-टाउन के सितारों में भी काफी उत्साहित हैं। इस लिस्ट में आमिर खान का नाम भी शुमार है। आमिर खान ने एक ट्वीट में लिखा कि वह फिल्म देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन आमिर के इस फैसले उनके फैन्स खुश नहीं है और उन्हें सोशल मीडिया पर फिल्म न देखने की सलाह दे रहे हैं। आमिर खान ने सलमान खान को रेस-3 की बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, “हाय सलमान, मैंने अभी तक रेस-3 नहीं देखी है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे और मेरे परिवार को ‘रेस-3’ बहुत पसंद आएगी। बहुत सारा प्यार पर्सनली और प्रोफेशनली। मुझे फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद आया! ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी! प्यार।” जिसके बाद यूजर्स ने आमिर की पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए लिखा कि आपको यह फिल्म नहीं देखनी चाहिए।

एक यूजर ने लिखा, आमिर खुद जानते हैं कि फिल्म फ्लॉप है, ये सब सलमान खान ने बोला होगा आमिर को कहने के लिए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, क्यों सर क्रिमिनल की फिल्मों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक के बाद एक घटिया फिल्में बनाता है। अपने फैन्स को मूर्ख बना रहा है। ‘रेस-3’ UAE में यह फिल्म 14 जून को ही रिलीज हो गई थी। फिल्म को वहां पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसे सुपरहिट बताया जा रहा है। भारत में भी फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म साल 2018 की सबसे ज्यादा ओपनिंग डे पर कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ओपनिंग डे पर कमाई के मामले में सलमान खान की ‘रेस-3’ ने ‘बागी’ और ‘पद्मावत’ को भी मात दे दी है।

